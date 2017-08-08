В Москве умерла известная актриса Уход Малахова с Первого канала Развод Абрамовича и Жуковой Интервью Эксклюзив

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Раскрыта загадка денисовского человека

Фото: GLOBAL LOOK press/Supplied by FilmStills.net
Ученые из Университета Юты в США доказали, что неандертальцы и денисовцы отделились друг от друга около 744 тысяч лет назад. Ранее считалось, что это произошло на 200 тысяч лет позже.
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Антропологи пришли к такому выводу, испытав новый метод анализа последовательностей древней ДНК. Для этого они сравнили геномы четырех человеческих популяций.

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Ученые исследовали современных евразийцев, африканцев, неандертальцев и денисовцев. Они проанализировали несколько миллионов мутаций, сообщает EurekAlert!.

Оказалось, что 20% определенных участков имели мутации, которые встречались только у неандертальцев и денисовцев. Это обстоятельство отодвигало ранее установленное время расхождения этих двух групп древних людей.

Специалисты выяснили, что, если бы их разделение произошло позже, тогда мутаций было бы больше. Кроме того, исследования показали, что генетические различия в ДНК неандертальцев достаточно большие. Это указывало на тот факт, что популяция древних людей этого вида была довольно многочисленна.

Фаланга пальца денисовского человека, найденная в 2008 году российскими археологами в Денисовой пещере на Алтае. Фото: ru.wikipedia.org / Thilo Parg

Ранее считалось, что ее размер не превышал тысячи человек. Антропологи объясняют это противоречие тем, что неандертальцы жили относительно небольшими изолированными группами, однако их общая численность достигала десятков тысяч. Денисовский человек является видом или подвидом вымерших людей, останки которого были впервые найдены в галереях Денисовской пещеры в Алтайском крае.

Напомним, в июле этого года археологи обнаружили захоронение II века нашей эры в античном некрополе Кыз-Аул в Крыму. Участники экспедиции назвали его могилой инопланетянина.

Автор: Людмила Фоканова8 августа 2017, 09:21

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