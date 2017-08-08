Раскрыта загадка денисовского человека

Ученые из Университета Юты в США доказали, что неандертальцы и денисовцы отделились друг от друга около 744 тысяч лет назад. Ранее считалось, что это произошло на 200 тысяч лет позже.

Антропологи пришли к такому выводу, испытав новый метод анализа последовательностей древней ДНК. Для этого они сравнили геномы четырех человеческих популяций.

Ученые исследовали современных евразийцев, африканцев, неандертальцев и денисовцев. Они проанализировали несколько миллионов мутаций, сообщает EurekAlert!.

Оказалось, что 20% определенных участков имели мутации, которые встречались только у неандертальцев и денисовцев. Это обстоятельство отодвигало ранее установленное время расхождения этих двух групп древних людей.

Специалисты выяснили, что, если бы их разделение произошло позже, тогда мутаций было бы больше. Кроме того, исследования показали, что генетические различия в ДНК неандертальцев достаточно большие. Это указывало на тот факт, что популяция древних людей этого вида была довольно многочисленна.

Ранее считалось, что ее размер не превышал тысячи человек. Антропологи объясняют это противоречие тем, что неандертальцы жили относительно небольшими изолированными группами, однако их общая численность достигала десятков тысяч. Денисовский человек является видом или подвидом вымерших людей, останки которого были впервые найдены в галереях Денисовской пещеры в Алтайском крае.

Напомним, в июле этого года археологи обнаружили захоронение II века нашей эры в античном некрополе Кыз-Аул в Крыму. Участники экспедиции назвали его могилой инопланетянина.