Умные гаджеты для школьников

На вопрос, каким должен быть смартфон для школьника, у большинства родителей идентичный ответ – недорогим, надежным и простым в освоении. Покупать ребенку дорогостоящее устройство нерационально, он его может потерять либо повредить. Тем более что гаджет за 3-10 тысяч рублей сполна удовлетворит потребности ребенка.

Ассортимент мобильников настолько разнообразен, что из множества моделей сложно выбрать оптимальный вариант. Dni.ru подготовили подборку лучших смартфонов, способных стать настоящим подарком для ребенка.

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

BQ-4072 Strike Mini





Уменьшенная версия смартфона BQ Strike – BQ-4072 Strike Mini – порадует не только привлекательной ценой в 2990 рублей. Дисплей диагональю всего 4 дюйма позволит пользоваться смартфоном одной рукой. Аппарат выполнен в компактном корпусе с алюминиевой задней крышкой с эффектом шлифовки. Смартфон выпускается в пяти цветах: серебряном, золотом, сером, голубом и розовом золоте. Гаджет построен на базе четырехъядерного процессора SC7731C с тактовой частотой 1,2 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 1 ГБ, а встроенного накопителя – 8 ГБ. Аппарат подойдет для несложных задач, будь то звонки, поиск информации в Интернете, переписка в мессенджерах, навигация и прочее. Благодаря поддержке сетей третьего поколения ребенок всегда будет на связи по быстрому Интернету. Также BQ-4072 Strike Mini оснащен аккумулятором емкостью 1 300 мАч, 5-мегапиксельной основной и 2-мегапиксельной фронтальной камерами.

ПОДРОСТКУ И СТАРШЕКЛАССНИКУ

BQ-5510 Strike Power Max 4G







Новинка не только объединила в себе все преимущества младшей модели BQ Strike Power 4G, ставшей хитом летом-2017, но получила новый большой IPS HD экран 5,5”, а также увеличенную батарею до 5000 мАч. Акцент в модели сделан на максимально долгую автономную работу устройства без подзарядки. Для этого выбран энергоемкий аккумулятор, который не требует подзарядки до трех суток. Также смартфон можно использовать для подзарядки других устройств посредством OTG-кабеля. Яркий дисплей делает доступным просмотр видео в HD разрешении, а раскрыть все мультимедийные возможности BQ-5510 Strike Power Max 4G помогает четырехъядерный процессор MediaTek MT 6737 с поддержкой 4G и функцией VoLTE. В качестве ОС выбрана топовая Android 7.0, обеспечивающая бесперебойную работу смартфона. Еще одним важным дополнением в новой модели является встроенный сканер отпечатков пальцев, который сохранит все данные владельца в безопасности от посторонних. В новинке установлены 2 камеры: 13 МП основная, фронтальная – 8 МП, что идеально подойдет для любых видов съемки, а также для фотографий при слабом освещении или в плохих погодных условиях благодаря вспышке и автофокусу. Объем встроенного накопителя для хранения данных – 8 ГБ. С помощью карты micro SD он увеличивается на 128 ГБ. Смартфон можно приобрести за 7490 рублей.