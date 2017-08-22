Умные гаджеты для школьников

Задержание миллиардера Джабраилова В Киеве похитили журналистку из России Скрипач Коган умер от рака Эксклюзив "Дом-2"

Самое читаемое

Оба мужа Глаголевой едва сдерживались у гроба
Внук Пугачевой плюнул в лицо устроителям своей дорогой свадьбы
Звезду "Дома-2" умоляют показать сына врачам
Корчевникова на "России" заставили лебезить и унижаться перед Малаховым
Ольга Бузова осталась без волос
партнеры
Среда 30 августа
Лента новостей
19:43
Цекало публично покаялся перед женой
19:42
Крым прощается с "Тавридой"
19:14
Найден новый повод лишать водителей прав
19:04
Что случилось с лицом Марии Максаковой
18:49
Песков высказался о связи Иванки Трамп с креслом Путина
18:39
Полковника Захарченко подозревают в новом преступлении
18:30
Как годы изменили Анастасию Задорожную
17:42
Меланью Трамп на каблуках сравнили с Папой Римским
17:16
Неизданные книги известного писателя уничтожил паровой каток
17:02
Сеть отелей ibis отметила 10 лет работы в России
16:44
Миллиардер Джабраилов может избежать наказания
16:41
Семью Хилькевич преследует злой рок
16:34
Из-за "Пока все дома" разгорается новый скандал
16:33
На Первом канале готовятся к худшему после похищения журналистки
16:25
Сыну актера из "Интернов" предъявили обвинение
16:21
Участник АТО закатил истерику из-за Крымского моста
15:58
Почему больной ВИЧ ребенок умер в семье верующих
15:53
Шепелев признался в чувствах к дважды изнасилованной Шурыгиной
15:38
Самый красивый преступник женится на миллиардерше
15:27
Почему на Юрия Никулина затаил обиду сын
15:23
Россию обвинили в коварном сговоре с инопланетянами
15:13
Крик души Оли Бузовой: Я до сих пор не могу никого к себе подпустить
15:10
Нагулявшаяся Пугачева вернулась к мужу
15:08
Названы богатейшие семейные кланы России
15:08
Когда исчезнет Каспийское море
14:56
В Киеве похитили журналистку Первого канала
14:34
"Хромую утку" Порошенко ждет печальное будущее
14:31
Виктория Толстоганова разрыдалась на груди известного актера
14:22
Похищенная бизнесвумен рассказала о пытках
14:22
Перед свадьбой Шепелев довел Шурыгину до истерики
14:21
Москвич совратил пятиклассницу в лифте
14:05
Миллиардера Джабраилова посадили в "обезьянник"
14:03
Первый фестиваль китайской живописи Гунби пройдет в Москве
13:59
В Москве старушка плеснула отбеливателем в глаза подростку
13:56
Мать пристыдила Варнаву
13:52
Оставшийся без денег отец Фриске попросил прощения
13:50
Кизякову грозит тюрьма за растраченные 110 миллионов
13:41
Голые ведущие устроили соревнование по метанию топоров (видео)
13:35
Известный музыкант бесследно исчез в Москве
13:25
Перевозбужденная Хаматова живет в страхе
13:16
Зарвавшийся внук Пугачевой набросился с оскорблениями на Баскова
13:10
Александр Олешко: Хватит издеваться!
13:07
В Сочи самолет приземлился между смерчами (видео)
13:02
На севере Москвы мужчина угрожает расстрелять прохожих
12:48
Путин тепло поздравил Лукашенко с днем рождения
12:39
Раскрыта главная интрига порно
12:38
Евгения Симонова с семьей сбежала из Москвы в глушь
12:29
Приставы конфисковали у ресторатора 1,5 кг кабачков
12:27
"Английские сказки" Коммунарки привлекли инвесторов
12:22
Суздаль приглашает на фестиваль "Медовуха Fest 2017"
12:13
Исправность электричек в Москве проверят планшетами
12:09
В Москве пройдет выставка-продажа товаров для рукоделия и хобби
12:08
Ученые объяснили сразившую Липницкую болезнь
11:59
Уборщица довела Джабраилова до стрельбы в центре Москвы
11:43
Алена Водонаева не пригласила на свадьбу родителей
11:38
Названа дата избавления Москвы от пробок
11:35
Шахназаров о скандале с Кизяковым: Это вранье
11:24
Алина Кабаева покинула Россию
11:14
Первый эко-фестиваль "День Леопарда" прошел в Москве
11:13
Маленькая внучка Татьяны Васильевой серьезно больна
11:07
Блудливый поп из "Дома-2" жестко изнасиловал послушницу монастыря
11:02
Владелец "Охотного ряда" задержан за стрельбу в московском отеле
11:00
Кто зарабатывает на Ямало-Ненецком округе
10:57
Ученые рекомендовали есть больше жира
10:48
На юго-востоке Москвы автомобиль сбил пешехода
10:40
Медленная ходьба повышает риск смерти
10:33
Убийство врача из-за выдуманного рака попало на видео
10:30
На детской площадке в Москве нашли труп
10:16
13-летнего сына Понаровской совращали у нее на глазах
10:09
"Предварительные ласки" по-корейски сочли угрозой человечеству
09:59
В квартире на юго-западе Москвы нашли мумию
09:42
Огромная силиконовая грудь разрушила жизнь модели (видео)
09:39
Россиянку расстреляли на курорте в Таиланде
09:38
Новый ведущий "Пусть говорят" о тесной связи с Малаховым
09:09
Замужнюю Судзиловскую сняли в объятиях другого мужчины
09:09
Меланью Трамп осудили за сексуальный наряд в зоне бедствия
09:02
Знаменитая спортсменка умерла в возрасте 26 лет
08:41
Жанна Фриске могла родить от бывшего мужа
08:36
В движении "Ласточек" на МЦК произошел сбой
08:34
Сын актера "Интернов" выдвинул требования после убийства
08:24
Россиян напугали эпидемией туберкулеза
07:58
Названы дата и место прощания со скрипачом Дмитрием Коганом
21:58
Феминистки осквернили менструальной кровью портрет Николая II
21:56
Трагедия в мире музыки: Артисты шокированы смертью Когана
21:48
Мечтавший стать маньяком школьник убил одноклассницу
21:21
На курорте "Роза Хутор" сошел сель
21:15
Волочковой подсыпали смертельно опасное лекарство
21:12
На западе МКАД неизвестный открыл стрельбу
21:09
Любовный гороскоп на сентябрь 2017 года
20:50
Малахов на "провальном" шоу побил Борисова
20:46
Меркель высмеяли за обещание снять санкции
20:39
В Подмосковье полицейский ярко уволился со службы (видео)
20:27
Подозрительный предмет вызвал переполох в московском метро
20:15
"Жди меня" осталась без ведущего
19:57
Трамп помахал ядерной дубинкой перед носом России
19:45
Звезда сериалов жестоко расправилась с любовником и погибла
19:45
Киркоров взбешен безобразной выходкой отморозка
19:39
Эксперты просят запретить старые автобусы
19:11
Знаменитый скрипач Дмитрий Коган умер от рака
19:09
Забывчивый Костюшкин облажался на "мокром деле" (видео)
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Жанна Фриске могла родить от бывшего мужа
Кобзон об онкобольном Задорнове: Он умирает
Перед свадьбой Шепелев довел Шурыгину до истерики
Максакова в коротком платье показала ноги известному ведущему
Забитой до полусмерти Максаковой переломали ребра
На Малахова набросились из-за провального шоу
Hi-tech

Умные гаджеты для школьников

Фото: GLOBAL LOOK press
На вопрос, каким должен быть смартфон для школьника, у большинства родителей идентичный ответ – недорогим, надежным и простым в освоении. Покупать ребенку дорогостоящее устройство нерационально, он его может потерять либо повредить. Тем более что гаджет за 3-10 тысяч рублей сполна удовлетворит потребности ребенка.
прочитано 1506 раз

Ассортимент мобильников настолько разнообразен, что из множества моделей сложно выбрать оптимальный вариант. Dni.ru подготовили подборку лучших смартфонов, способных стать настоящим подарком для ребенка. 

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ  

BQ-4072 Strike Mini  

Фото: bq-mobile.com


Уменьшенная версия смартфона BQ Strike – BQ-4072 Strike Mini – порадует не только привлекательной ценой в 2990 рублей. Дисплей диагональю всего 4 дюйма позволит пользоваться смартфоном одной рукой. Аппарат выполнен в компактном корпусе с алюминиевой задней крышкой с эффектом шлифовки. Смартфон выпускается в пяти цветах: серебряном, золотом, сером, голубом и розовом золоте. Гаджет построен на базе четырехъядерного процессора SC7731C с тактовой частотой 1,2 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 1 ГБ, а встроенного накопителя – 8 ГБ. Аппарат подойдет для несложных задач, будь то звонки, поиск информации в Интернете, переписка в мессенджерах, навигация и прочее. Благодаря поддержке сетей третьего поколения ребенок всегда будет на связи по быстрому Интернету. Также BQ-4072 Strike Mini оснащен аккумулятором емкостью 1 300 мАч, 5-мегапиксельной основной и 2-мегапиксельной фронтальной камерами.

ПОДРОСТКУ И СТАРШЕКЛАССНИКУ

BQ-5510 Strike Power Max 4G 

Фото: bq-mobile.com 


Новинка не только объединила в себе все преимущества младшей модели BQ Strike Power 4G, ставшей хитом летом-2017, но получила новый большой IPS HD экран 5,5”, а также увеличенную батарею до 5000 мАч. Акцент в модели сделан на максимально долгую автономную работу устройства без подзарядки. Для этого выбран энергоемкий аккумулятор, который не требует подзарядки до трех суток. Также смартфон можно использовать для подзарядки других устройств посредством OTG-кабеля. Яркий дисплей делает доступным просмотр видео в HD разрешении, а раскрыть все мультимедийные возможности BQ-5510 Strike Power Max 4G помогает четырехъядерный процессор MediaTek MT 6737 с поддержкой 4G и функцией VoLTE. В качестве ОС выбрана топовая Android 7.0, обеспечивающая бесперебойную работу смартфона. Еще одним важным дополнением в новой модели является встроенный сканер отпечатков пальцев, который сохранит все данные владельца в безопасности от посторонних. В новинке установлены 2 камеры: 13 МП основная, фронтальная – 8 МП, что идеально  подойдет для любых видов съемки, а также для фотографий при слабом освещении или в плохих погодных условиях благодаря вспышке и автофокусу. Объем встроенного накопителя для хранения данных – 8 ГБ. С помощью карты micro SD он увеличивается на 128 ГБ. Смартфон можно приобрести за 7490 рублей.

22 августа 2017, 17:27

комментарии

Политика

"Хромую утку" Порошенко ждет печальное будущее
"Предварительные ласки" по-корейски сочли угрозой человечеству
Меркель высмеяли за обещание снять санкции
Трамп помахал ядерной дубинкой перед носом России

Шоу-бизнес

Цекало публично покаялся перед женой
Шепелев признался в чувствах к дважды изнасилованной Шурыгиной
Почему на Юрия Никулина затаил обиду сын
Крик души Оли Бузовой: Я до сих пор не могу никого к себе подпустить

Проишествия

Похищенная бизнесвумен рассказала о пытках
Миллиардера Джабраилова посадили в "обезьянник"
Известный музыкант бесследно исчез в Москве
Знаменитая спортсменка умерла в возрасте 26 лет

Lifestyle

Перевозбужденная Хаматова живет в страхе
Трагедия в мире музыки: Артисты шокированы смертью Когана
"Жди меня" осталась без ведущего
Россияне нашли в "Смешариках" недетский подтекст
Происшествия

На Первом канале готовятся к худшему после похищения журналистки

Подробности похищения журналистки Первого канала в Киеве
Происшествия

Миллиардер Джабраилов может избежать наказания

По словам эксперта, информация слишком отрывистая и пока ничего неизвестно, а в деле много тонкостей
Шоу-бизнес

Что случилось с лицом Марии Максаковой

Оперная певица не похожа на себя
Шоу-бизнес

Цекало публично покаялся перед женой

Он объяснил свои регулярные задержки на работе

Гороскоп

Любовный гороскоп на сентябрь 2017 года
Непредсказуемый Басков снова станет отцом
Гороскоп с 28 августа по 3 сентября
Судьба Серебренникова предрешена

Фоторепортажи

Кобзон и Роналду "забронзовели" при жизни
Обнаженные модели без фотошопа
Престарелый Табаков насмешил своим нелепым видом
Муж Жасмин вышел в свет после приговора

Спорт

Плющенко резко ответил Тарасовой
Призер Олимпиады-1988 оказался геем
Шарапова в стразах триумфально вернулась в США
Жулин рассказал об анорексии Липницкой

Регионы

В Сочи самолет приземлился между смерчами (видео)
В Подмосковье полицейский ярко уволился со службы (видео)
Убийца "пьяного" мальчика заявилась домой к его отцу
Таксист рассказал об умывании зеленкой девушек
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru