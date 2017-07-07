Портрет Путина разглядели из космоса

В "Роскосмосе" прокомментировали появление 135-метрового портрета президента России Владимира Путина на свежескошенном поле в итальянском городке Кастаньяро. В госкорпорации заявили, что этот рисунок виден даже из космоса.

"Решили проверить – видно ли "Путина" из космоса? Мы про портрет, созданный итальянским фермером-художником", – сообщили в официальном аккаунте "Роскосмоса" в социальной сети "ВКонтакте". К посту прикреплен снимок, на котором сравнительно четко видно изображение президента России на газоне, передает URA.RU.

Однако не все пользователи Сети остались довольны подобной проверкой "Роскосмоса". Некоторые из подписчиков аккаунта отметили, что организация могла бы заняться чем-нибудь более полезным. "Проверяльщики, стартовые ступени ракет научитесь возвращать", – написал пользователь Вячеслав Агафонов, намекнув на одно из важнейших достижений американской корпорации Илона Маска SpaceX.

О появлении портрета Владимира Путина в итальянских лугах стало известно 4 июля 2017 года. Как писали Dni.Ru, в роли художника выступил фермер Дарио Гамбарин, холстом стало свежескошенное поле, а кистями – трактор и плуг.

Решили проверить - видно ли «Путина» из космоса? Мы про портрет, созданный итальянским фермером-художником �� pic.twitter.com/ji0tHM1TPA — РОСКОСМОС (@roscosmos) 7 июля 2017 г.

"Повод для этой работы – ожидаемый 7-8 июля в Гамбурге саммит сильных мира сего. И все мы надеемся, что эта встреча поможет решить актуальные мировые проблемы в сферах экономики и иммиграции", – заявил Дарио Гамбарин. Отметим, что из космоса хорошо видна даже надпись "G20 2017".

Добавим, что "Роскосмос" известен своими любопытными "проверками" и исследованиями. Например, в мае 2017 года сотрудники компании опубликовали видеоролик, который демонстрирует, как выглядели бы черные дыры из окон подмосковных дач. Для наглядности специалисты "поместили" планету Земля в центре галактики Млечный Путь.