Саммит G20 Погода в Москве Дело "пьяного" мальчика Эксклюзив Дом-2

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Hi-tech

Портрет Путина разглядели из космоса

Владимир Путин. Фото: Dni.Ru
В "Роскосмосе" прокомментировали появление 135-метрового портрета президента России Владимира Путина на свежескошенном поле в итальянском городке Кастаньяро. В госкорпорации заявили, что этот рисунок виден даже из космоса.
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"Решили проверить – видно ли "Путина" из космоса? Мы про портрет, созданный итальянским фермером-художником", – сообщили в официальном аккаунте "Роскосмоса" в социальной сети "ВКонтакте". К посту прикреплен снимок, на котором сравнительно четко видно изображение президента России на газоне, передает URA.RU.

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Однако не все пользователи Сети остались довольны подобной проверкой "Роскосмоса". Некоторые из подписчиков аккаунта отметили, что организация могла бы заняться чем-нибудь более полезным. "Проверяльщики, стартовые ступени ракет научитесь возвращать", – написал пользователь Вячеслав Агафонов, намекнув на одно из важнейших достижений американской корпорации Илона Маска SpaceX.

О появлении портрета Владимира Путина в итальянских лугах стало известно 4 июля 2017 года. Как писали Dni.Ru, в роли художника выступил фермер Дарио Гамбарин, холстом стало свежескошенное поле, а кистями – трактор и плуг.

"Повод для этой работы – ожидаемый 7-8 июля в Гамбурге саммит сильных мира сего. И все мы надеемся, что эта встреча поможет решить актуальные мировые проблемы в сферах экономики и иммиграции", – заявил Дарио Гамбарин. Отметим, что из космоса хорошо видна даже надпись "G20 2017".

Добавим, что "Роскосмос" известен своими любопытными "проверками" и исследованиями. Например, в мае 2017 года сотрудники компании опубликовали видеоролик, который демонстрирует, как выглядели бы черные дыры из окон подмосковных дач. Для наглядности специалисты "поместили" планету Земля в центре галактики Млечный Путь.

Автор: Константин Улюкаев7 июля 2017, 20:30

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