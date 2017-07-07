Instagram беспорядочно блокирует аккаунты
Многие пользователи социальной сети 6 июля 2017 года не смогли зайти в свои аккаунты. При попытке зайти в приложение они увидели надпись: "Ваш аккаунт был заблокирован за нарушение наших правил пользования". Некоторые из них столкнулись с другой ошибкой: "Кажется, вы делали запрос на удаление вашего аккаунта".
I NEED MY ACCOUNT BACK. I DID NOTHING WRONG. PLEASE FIX THIS. pic.twitter.com/dccooqIBuS— Sierra (@x_Darkstreaks_x) 6 июля 2017 г.
Владельцы заблокированных страниц обратились за разъяснениями к руководству Instagram, написав на странице Twitter-аккаунта социальной сети. "Мы в курсе ошибки, которая приводит к выходу из аккаунтов. Мы стараемся решить ее как можно скорее", – ответили представители организации.
We’re aware of a bug that's causing some users to be logged out of their accounts. We’re working to resolve this as quickly as possible.— Instagram (@instagram) 6 июля 2017 г.
Примечательно, что заблокированные аккаунты в Instagram никак не были связаны между собой. Некоторые из них были посвящены бизнес-проектам, другие – любимым спортивным клубам или сериалам. Многие пользователи ресурса пожаловались на произошедшее администрации ресурса.
THEY AREN'T GETTING LOGGED OUT, THEY ARE GETTING DELETED, SPECIFICALLY FAN ACCOUNTS WHAT'S WRONG WITH FAN ACCOUNTS— Grace �� (@gamer__grace) 6 июля 2017 г.
"То, что я люблю Бенедикта Кембербетча и Шерлока – это нарушение правил?? Я не сделала ничего плохого и я не понимаю, что с этим не так", – написал пользователь actually_ky. "Почему заблокированы аккаунты фанатов? Почему именно мы – ваша цель? Правила не запрещают вести такие аккаунты, верните мне его. Я очень много над ним работал", – попросил cooljxcob.
GIVE US OUR PAGES BACK ������ pic.twitter.com/HkuPsMf8Or— Adoree.Chloeee (@adoreee_Chloeee) 6 июля 2017 г.
Напомним, в апреле 2017 года техническая ошибка в сервисе Instagram привела к потере к аккаунтам у многих пользователей из России, Европы и США. При попытке зайти в приложение или на сайт социальной сети они видели сообщение "Не удалось обновить ленту".
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