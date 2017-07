Instagram беспорядочно блокирует аккаунты

Пользователи социальной сети Instagram пожаловались на блокировку их аккаунтов. Они просят вернуть им доступ к ресурсу, так как они не нарушали правила его пользования.

Многие пользователи социальной сети 6 июля 2017 года не смогли зайти в свои аккаунты. При попытке зайти в приложение они увидели надпись: "Ваш аккаунт был заблокирован за нарушение наших правил пользования". Некоторые из них столкнулись с другой ошибкой: "Кажется, вы делали запрос на удаление вашего аккаунта".

I NEED MY ACCOUNT BACK. I DID NOTHING WRONG. PLEASE FIX THIS. pic.twitter.com/dccooqIBuS — Sierra (@x_Darkstreaks_x) 6 июля 2017 г.

Владельцы заблокированных страниц обратились за разъяснениями к руководству Instagram, написав на странице Twitter-аккаунта социальной сети. "Мы в курсе ошибки, которая приводит к выходу из аккаунтов. Мы стараемся решить ее как можно скорее", – ответили представители организации.

We’re aware of a bug that's causing some users to be logged out of their accounts. We’re working to resolve this as quickly as possible. — Instagram (@instagram) 6 июля 2017 г.

Примечательно, что заблокированные аккаунты в Instagram никак не были связаны между собой. Некоторые из них были посвящены бизнес-проектам, другие – любимым спортивным клубам или сериалам. Многие пользователи ресурса пожаловались на произошедшее администрации ресурса.

THEY AREN'T GETTING LOGGED OUT, THEY ARE GETTING DELETED, SPECIFICALLY FAN ACCOUNTS WHAT'S WRONG WITH FAN ACCOUNTS — Grace (@gamer__grace) 6 июля 2017 г.

"То, что я люблю Бенедикта Кембербетча и Шерлока – это нарушение правил?? Я не сделала ничего плохого и я не понимаю, что с этим не так", – написал пользователь actually_ky. "Почему заблокированы аккаунты фанатов? Почему именно мы – ваша цель? Правила не запрещают вести такие аккаунты, верните мне его. Я очень много над ним работал", – попросил cooljxcob.

Напомним, в апреле 2017 года техническая ошибка в сервисе Instagram привела к потере к аккаунтам у многих пользователей из России, Европы и США. При попытке зайти в приложение или на сайт социальной сети они видели сообщение "Не удалось обновить ленту".