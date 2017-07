Человечество предупредили о неминуемой скорой гибели

Быстрое старение, ограничение доступа к пище, власть поумневших роботов, климатические изменения – вот неполный перечень причин, по которым Земле и жителям планеты может грозить гибель. "Человеческая раса движется к краху, но мало кто это замечает или беспокоится об этом", – написал в Twitter Илон Маск, коментируя публикацию журнала New Scientist.



Гибель человечеству предрекает не только он. Знаменитый физик и популяризатор науки Стивен Хокинг также неоднократно говорил, что человечеству необходимо колонизировать другую планету, так как на Земле людям осталось жить всего сто лет. Физик считает, что со временем количество факторов, угрожающих людям, будет только увеличиваться.

The world's population is accelerating towards collapse, but few seem to notice or care