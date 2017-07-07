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Человечество предупредили о неминуемой скорой гибели

Илон Маск. Фото: Bill Pugliano/Getty Images
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал твит с заявлением, что человечество находится на пороге неминуемой катастрофы. Это не первое предупреждение предпринимателя о неотвратимости скорого глобального катаклизма.
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Быстрое старение, ограничение доступа к пище, власть поумневших роботов, климатические изменения – вот неполный перечень причин, по которым Земле и жителям планеты может грозить гибель. "Человеческая раса движется к краху, но мало кто это замечает или беспокоится об этом", – написал в Twitter Илон Маск, коментируя публикацию журнала New Scientist.

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Землю ждет неминуемая катастрофа

Гибель человечеству предрекает не только он. Знаменитый физик и популяризатор науки Стивен Хокинг также неоднократно говорил, что человечеству необходимо колонизировать другую планету, так как на Земле людям осталось жить всего сто лет. Физик считает, что со временем количество факторов, угрожающих людям, будет только увеличиваться. 

"Наша собственная планета становится все более нестабильной", – заявил Хокинг. Физик считает, что человечество может спастись только в том случае, если расселится по планетам и спутникам Солнечной системы, а затем и по более отдаленным участкам космоса. 

Кроме этого, исследователи университета Рединга обнаружили, что неоднократное увеличение солнечной активности уже сейчас негативно сказывается на здоровье населения Земли. В частности, у людей повышается риск возникновения онкологических заболеваний. Исследователи предупредили, что кратковременное повышение солнечной активности и "выбросы", которые случаются все чаще, могут в будущем уничтожить все живое на Земле. 

Подливают масла в огонь и климатологи. Ученые отмечают, что разница температур между севером и югом уже уменьшается, что приводит к хаотичности погоды и, как следствие, изменению традиционных представлений о лете. По мнению многих из них, к 2100 году температура воздуха будет настолько высокой, что человечество практически полностью вымрет из-за невыносимой жары.

Автор: Алексей Минин7 июля 2017, 14:57

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