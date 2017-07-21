МКС сняла прибытие пришельцев

Бортовые камеры Международной космической станции (МКС) зафиксировали приближение неопознанного летающего объекта. Видеоролик стремительно набирает популярность в Сети.

За короткое время его посмотрели в YouTube более 22 тысяч пользователей. При этом их мнения пользователей по поводу видео разделились. Одни считают, что камеры МКС на самом деле сняли прибытие корабля пришельцев.

Их оппоненты высказывают мнение, что обнаруженный диск оранжевого цвета является световым эффектом. "Ну что, очередное "преломление света Венеры в лучах заходящего Солнца"?!﻿", "Спокойно, это всего лишь обломок ступени ракеты-носителя", "Привет лунатикам", – иронизируют скептики.