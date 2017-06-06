NASA открыло новые опасные астероиды

97 ранее неизвестных космических объектов открыто в рамках миссии NEOWISE в 2016 году. Среди них – 28 околоземных, 64 – из главного пояса астероидов, а также пять комет.

На сайте NASA опубликовано видео, на котором указано расположение всех объектов. Десять из них классифицированы как потенциально опасные для Земли астероиды, передает Lenta.ru.

Считается, что объект несет угрозу, если пересекает орбиту Земли на расстоянии менее 0,05 астрономической единицы (примерно 19,5 расстояния от Земли до Луны) и его диаметр превышает 100—150 метров. Небесные тела таких размеров достаточно крупны, чтобы вызвать беспрецедентные разрушения на суше либо огромное цунами в случае падения в океан.



