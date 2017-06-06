Российские военные приобрели наноневидимость

Легкий плащ-невидимку вскоре получит на вооружение армия России. Разработчики использовали в технологии невидимости последние достижения наноиндустрии.

"Новая технология позволит придать радиопоглощающие свойства любой ткани практически без изменения ее массовых и других параметров, иными словами – позволяет сделать бойцов, одетых в обычную униформу, невидимыми для радиолокационных приборов разведки. Сама технология пока не раскрывается, хотя разработчики не скрывают, что использовали в ней последние достижения наноиндустрии", – пишет "Интерфакс".



Чтобы сделать бойца или технику невидимыми, точнее – малозаметными, современная армия пока использует различные маскировочные сети, накидки на основе многослойных тканых структур, лакокрасочные покрытия. Но у подобных способов маскировки есть существенный недостаток.

"Все они тяжелы, многие из них работают в достаточно узких диапазонах длин волн или имеют низкие эксплуатационные характеристики", – рассказали разработчики. Но благодаря передовым технологиям теперь можно создавать ткани с мембранным эффектом.

"Применение таких тканей в экипировке военнослужащих позволит значительно повысить их комфорт при работе в широком диапазоне температур и нагрузок", – пишет издание.