Нейросети помогут отпраздновать День Победы

Россияне уже не первый год отмечают День Победы не только на парадах и шествиях, но и в интернете. В Сети можно в полной мере прочувствовать атмосферу праздника и поделиться своими впечатлениями. В этом году соцсети предлагают новые возможности, которые обеспечат пользователям эффект присутствия и соучастия в торжествах.

Нейронные сети, трансляции и флешмобы – вот что ждет всех желающих окунуться в атмосферу главного праздника страны. Множество групп и сообществ в соцсетях не первый год освещают связанные с Днем Победы события, трансляция парадов в Сети стала привычным явлением. Однако в год 72-летия Победы пользователи смогут не только следить за новостями праздника и наблюдать за шествиями, но и получат возможность воспользоваться новыми сервисами и даже попасть на телевидение.

Приложение "9 мая. Яркая память" запускают "Одноклассники". Уже с 8 мая можно будет с помощью нейронных сетей, на которых работает сервис, сделать цветными архивные черно-белые фотографии. Приложение продолжит свою работу и после праздников.

День Победы – это и праздник военных песен. Пользователи "Одноклассников" получат возможность принять в нем участие. Совместно с телеканалом НТВ и информационным агентством Sputnik соцсеть запустила акцию "Одна на всех". Стриминговое приложение OK Live позволит желающим спеть в прямом эфире знаменитую песню Булата Окуджавы – а лучшие трансляции с хэштегом #однанавсех попадут в эфир канала НТВ. Там же покажут и самые интересные стримы, в которых пользователи расскажут о том, как они празднуют День Победы.

Преимущества соцсетей оценили не только рядовые россияне, но и целые ведомства. Минобороны России в своей официальной группе в "Одноклассниках" впервые в прямом эфире показало, как военная техника готовится к Параду Победы в Москве. 3 мая зрители могли наблюдать за ночной репетицией парада бронетехники, а 4-го числа в группе ведомства прошла трансляция тренировки воздушной части парада.

Своими эмоциями и переживаниями пользователи "Одноклассников" смогут поделиться с друзьями и родными. 9 мая в соцсети появится специальный формат публикаций с обложкой в стиле Дня Победы. Конечно, будут и традиционные прямые эфиры с Парада Победы – в этом году они охватят 12 городов России, от Калининграда до Владивостока. За всеми торжествами можно будет следить в одном приложении – "Парад Победы. Прямые трансляции".