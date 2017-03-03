В России боевых роботов ограничат правилами

Специалисты разрабатывают правила поведения для боевых роботов на полигонах-роботодромах, передают "Аргументы и Факты". Предполагается, что работа над составлением перечня предписаний будет завершена до конца первой половины 2017 года. При этом экспертам необходимо учитывать автономное поведение роботов, условия безопасности и другие нюансы, рассказал руководитель проектной группы Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований (ФПИ) Алексей Кононов. Новых роботов будут испытывать и как автономные боевые единицы, и во взаимодействии с уже существующими образцами военной техники.