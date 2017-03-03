Ученые создали умный презерватив

В Великобритании в скором времени поступят в продажу специальные умные презервативы. Новое устройство позволит мужчине получить полную картину своих сексуальных возможностей.

Британская компания British Condoms начала принимать предзаказы на свою техническую новинку – i.Con Smart Condom, сообщается на официальном сайте компании. На самом деле, это устройство только условно можно назвать презервативом.

Оно представляет собой кольцо, которое надевается на мужской половой орган поверх презерватива – по аналогии с фитнес-браслетом. И пока хозяин гаджета предается любовным утехам, умный прибор следит за процессом и все записывает.

Так, смарт-устройство может рассказать владельцу о продолжительности его полового акта, скорости и силе фрикций, а также количестве калорий, которые были потрачены в постели. Кроме того, гаджет будет предупреждать о наличии венерических заболеваний, благодаря специальным датчикам.

По информации производителей, все данные умного презерватива будут храниться анонимно. Однако при желании хозяин устройства сможет поделиться своими сексуальными достижениями с друзьями в соцсетях или же сравнить их с успехами других владельцев гаджета.

Как сообщается, на данный момент устройство находится на завершающем этапе тестирования. Производители надеются, что оно поступит в продажу уже в этом году. Ориентировочная цена умного презерватива составляет 59,99 фунта стерлингов (около 4305 рублей).