Стас Михайлов приготовил жене подарок ко Дню всех влюбленных

Заслуженный артист России Стас Михайлов приготовил супруге подарок ко Дню святого Валентина. Популярный эстрадный певец порадует Инну Михайлову модифицированным позолоченным телефоном.

Стас Михайлов заказал в Caviar Atelier модификацию своего смартфона Samsung Galaxy S7. Сумма сделки при этом не разглашается. На задней панели гаджета теперь сочетаются кожа аллигатора и позолоченный вензель из инициалов артиста, окруженный изображениями ангелов.

Процесс модификации Samsung Galaxy S7 от создания дизайна до финальной сборки корпуса занял 80 часов. Над улучшением смартфона одновременно работали сразу несколько специалистов, сообщается в пресс-релизе Caviar.



Помимо улучшения собственного смартфона, певец также заказал модификацию гаджета своей супруги. На День всех влюбленных Заслуженный артист России вернет Инне Михалковой ее модифицированный смартфон. Он теперь также будет украшен эксклюзивным золотым дизайном.

Отметим, что за подобными услугами в Caviar Atelier уже обращались многие другие медийные персоны и организации. Среди них – музыкальный лейбл Black Star, Газпром Медиа, футбольный клуб ЦСКА, Армия России и так далее.

"Сейчас индивидуальные заказы уже можно назвать трендом развития. Многие наши клиенты обращаются с желанием создать собственный дизайн или видоизменить по своему желанию какую-то из серийных моделей. Это подтверждает ценность индивидуального подхода, штучности товара и неповторимости производства", – заявил представитель Caviar.

Напомним, ранее компания создала специальный комплект из двух элитных iPhone 7 под названием "Один мир" в честь главы Соединенных Штатов Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Оба смартфона помещены в специальную шкатулку в виде глобуса, покрытого золотом. Внутри нее "президенты" смотрят друг на друга.