Самые популярные форматы игр в интернете

Около трети пользователей являются постоянными геймерами, причем с многолетним опытом. Шутеры и аркады запускают все, от мала до велика, на планшетах и мобильных телефонах, на компьютерах и ноутбуках.

Причем многие используют для этого ресурсы глобальной сети, напрямую или косвенно. Какие же игры пользуются в интернете наибольшим спросом аудитории, и почему?



Позицию лидера уже много лет уверенно держат условно бесплатные мобильные приложения. Это игры, которые можно установить на свой гаджет без каких-либо дополнительных требований со стороны разработчиков, быстро и бесплатно.

Конечно, если вы захотите получить какие-то бонусы, что-то ценное в игре, определенное преимущество над другими игроками, новый доспех или технику – вас попросят заплатить реальными деньгами, а игра взамен даст вам желаемое. Подобные игры привлекают своей доступностью, но отталкивают навязчивостью покупок. Некоторые подобные игры, тем более казино, могут весьма навредить вашим финансам, если вы согласитесь на добровольный депозит.

Также это однопользовательские игры, и тоже в онлайн формате. Монетизируются они не только за счет "доната", то есть денежных пожертвований, но и рекламы. Если вы хотите поиграть в любимую головоломку, аркаду, квест, вы сможете это сделать без видимых затруднений, но вам придется посмотреть рекламный ролик или текстовое объявление рекламодателя. Широкий ассортимент однопользовательских онлайн-игр впечатляет – это и простейшие логические загадки, и красочные стрелялки, даже несложные стратегии и симуляторы.

Конечно, многие геймеры используют ресурсы интернета не напрямую, а косвенно, скачивая клиентские проекты и устанавливая соединения с другими игроками на серверах организаторов. Крупнейшие подобные проекты, массовые RPG, шутеры и симуляторы, собирают на своих серверах одновременно до миллиона игроков, которые сражаются, торгуют, общаются друг с другом в одном "мире" или на отдельных локациях. Клиентские игры, как правило, требуют скачивания "клиента", установки его на компьютер, а также регистрации на сайте администрации серверов.

Игры в интернете разнообразны – это приложения любого жанра и направления, для любого вкуса и настроения. Это интуитивно-понятные игры для тех, кто едет на работу в метро, игры для тех, кто проводит все выходные, сражаясь с мышкой в руках, это развивающие игры, профессиональные и любительские проекты, казино и многое другое. Помните, что игры – это всего лишь развлечение, но чрезмерное увлечение любой игрой может привести к зависимости, навредить бюджету и психике, если вы не умеете вовремя останавливаться.