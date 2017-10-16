Полет на Луну откроет тайны Земли

Ученые из американского института Луны и планет NASA уверены, что экспедиция к спутнику Земли позволит узнать секрет происхождения жизни на нашей планете. Правительством США запланированы новые пилотируемые миссии.

Ученые сообщили, что после завершения экспедиций "Аполлонов" общественный интерес к исследованиям Луны в значительной степени ослаб. Судя по всему, люди сочли, что там нет ничего интересного. Однако Луна остается ближайшим доступным для изучения небесным телом и хранит множество тайн.

Глава лунного центра института Дэвид Кринг заявил, что на спутнике Земли сохраняется беспрецедентное количество нетронутых геологических пластов, передает РИА ФАН. "Луна – лучшее место в Солнечной системе для исследования ее происхождения и эволюции планет вплоть до зарождения самой жизни", – отметил ученый.

По мнению специалистов, сбор данных с поверхности Луны, застывшей около четырех миллиардов лет назад, когда, предположительно, астероиды принесли на Землю жизнь, позволит узнать больше о начальном периоде существования нашей планеты. Луна хранит огромный пласт работы для планетологов, биологов, астрофизиков и астрономов.

Как писали Dni.Ru, специалисты NASA сделали неожиданное открытие относительно свойств Луны. По их расчетам, около трех миллиардов лет назад у спутника Земли была собственная атмосфера.