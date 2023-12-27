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"Илнур, возьми трубку!"

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"Ищут пожарные, ищет милиция, ищут фотографы нашей столицы", – писал когда-то Самуил Маршак. Кто же такой Илнур и почему его активно ищут сотрудники БК "Лига Ставок"?

Вот уже несколько дней букмекерская компания "Лига Ставок" ищет главного победителя акции "Джекпот. Большой Куш", обладателя беспрецедентного выигрыша.

Клиент "Лиги Ставок" Илнур сорвал Большой куш в размере 47,25 млн рублей, но связаться с ним до сих пор никому не удалось. Даже пользователи социальных сетей призывают победителя "взять трубку" и получить выигранные деньги.

Поиски победителя начались еще в прошедшие выходные. 23 декабря в Москве состоялся финальный розыгрыш акции "Джекпот. Большой Куш" – событие, которое уже стало знаковым в российском мире спортивных ставок. На мероприятии, объединившем тысячи российских болельщиков, были определены последние победители акции.

В этом году «Лига Ставок» выплатила 5699 призов на общую сумму 97,75 млн рублей, из них 13 регулярных джекпотов на 8 млн рублей и джекпот "Большой куш", размер которого составил 47 250 000 рублей. Его обладателем и стал уже известный нам Илнур. Итак, что же нужно было сделать, чтобы стать обладателем многомиллионного выигрыша?

Ничего сверхъестественного: участники просто делали ставки на спорт и на свои любимые команды. После каждой квалификационной ставки игроки получали "джекпоны". Обладатели заветных "джекпонов" становились участниками еженедельных и ежемесячных розыгрышей, розыгрыша "Первый куш" и получали денежные призы. К концу 2023 года дождался своего часа и "Большой куш".

В финальном розыгрыше, определившем последних победителей акции, приняли участие амбассадоры "Лиги Ставок": ведущие "Матч-ТВ" Мария Орзул и Евгений Евневич, легендарный футболист Евгений Ловчев, голос Первого канала Виктор Гусев, олимпийский чемпион Артур Далалоян.

"Честно, у меня есть 12 джекпонов, я накопил, хотелось бы конечно выиграть тоже, но увы. Победа сегодня не на стороне заинтересованного лица, поздравляю всех счастливчиков!" – сказал Евгений Евневич.

Нашим редакторам удалось связаться и поговорить с некоторыми победителями по горячим следам, а заодно выяснить, за кого же болели любители ставок в этом сезоне.

— Это было неожиданно! – отметил счастливый обладатель приза в 1 000 000 рублей. – Я чаще ставлю "ординары", болею за ЦСКА, увлекаюсь футболом и беговыми лыжами. Выигрыши у меня бывали и раньше, но таких крупных не было никогда.

— Мои любимые виды спорта – баскетбол и хоккей, на них и делаю разные ставки – ординары, экспрессы. В акции "Джекпот. Большой куш" я участвовал и в прошлом году, и в этот раз тоже участвую. В 2022 году у меня было под миллион джекпонов, но я не выиграл главных призов, а в этом году удалось. Оказалось, что выиграл 1 000 000 рублей, – прокомментировал свой выигрыш другой призёр.

На вопросы о том, на что делали ставки победители, все в один голос говорили, что на "любимый спорт". Кто-то говорил о футболе, кто-то о хоккее. Только Илнур так и не рассказал ни о себе, ни о своих предпочтениях в мире спорта, так как попросту не взял трубку. Тем не менее, по сведениям редакции, многомиллионный выигрыш выплачен до копеечки спустя всего лишь несколько минут после окончания мероприятия!

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