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Спорт
"Не имеет никакого права": Кабаева набросилась на Утяшеву из-за возмутительной фразы

"Не имеет никакого права": Кабаева набросилась на Утяшеву из-за возмутительной фразы

Алина Кабаева жестко раскритиковала профессиональное мнение Ляйсан Утяшевой.
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Российская сборная сейчас выступает на Олимпийских играх без флага страны, игры в Токио особенно трудно даются команде. В художественной гимнастике спортсменки терпят поражения, эксперты уверены, что у девушек "отобрали золото". Ляйсан Утяшева не смогла пройти мимо трудностей коллег по цеху и опубликовала в своем блоге в "Инстаграм" пост, где выразила слова поддержки российским гимнасткам. Также Утяшева отметила успех спортсменки из Израиля Линой Ашрам, которая заняла первое место.

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 Алина Маратовна Кабаева

Алина Маратовна Кабаева гимнастка

"Очень обидно за Дину, которая не допустила ни одной критической ошибки Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. - Прим. ред.)", – написала Утяшева.

Однако слова Ляйсан задели ее бывшую коллегу Алину Кабаеву, которая последнее время крайне редко появляется на публике. Алина крайне резко прокомментировала пост Утяшевой, вспомнив спортивные заслуги той перед отечеством и тот факт, что Ляйсан не принесла России ни одной золотой медали.

"Комментировать позорное и несправедливое судейство в отношении нашей спортсменки на Олимпийских играх в Токио и лишение ее золотой медали Утяшева не имеет никакого права", — заявила Кабаева. Сама же спортсменка считает, что российскую гимнастку Дину Аверину незаслуженно отправили на второе место, ведь она заслуживала победы.

Ранее Ляйсан Утяшева оказалась в центре скандала с изменами своего мужа. К счастью, домыслы поклонников остались домыслами, а в семье комика и гимнастки по-прежнему царит идиллия. В недавнем выпуске "Дерзкая готовка с Ляйсан" Павел Воля в очередной раз признался жене в любви и разоткровенничался перед зрителями о том, почему выбрал именно ее.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
8 августа 2021, 14:22 Источник: Спорт-Экспресс ✓ Надежный источник

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