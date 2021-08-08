"Вопиющая несправедливость": Кабаева пожалела засудивших российскую гимнастку в Токио

Олимпийская чемпионка прокомментировала ситуацию в Токио.

Алина Кабаева отреагировала на скандал, разгоревшийся на Олимпийских играх в Токио. В личном первенстве в художественной гимнастике золото отдали израильтянке Линой Ашрам, серебро досталось россиянке Дине Авериной. Многим такой исход состязания показался несправедливым. Дело в том, что Ашрам допустила серьезную ошибку, потеряв снаряд во время упражнения.

По мнению Алины Кабаевой, ситуация в Токио – опасна не только для художественной гимнастики, но и для спорта вообще. Если подобное повторится, то интерес к олимпийскому движению угаснет. Кабаева надеется, что такого в будущем не произойдет.

Если золото получает тот, кто допустил серьезный промах, – это уже не спорт, считает знаменитость. Кабаева испытывает жалось к судьям, которые решились на сделку с совестью. Спортсменка не исключила, что позднее этот случай найдет отражение в чьих-нибудь мемуарах и мы узнаем детали произошедшего.

Алина Кабаева добавила, что гимнасток нельзя обвинить в употреблении допинга, следовательно, этот предлог невозможно использовать для притеснения российских спортсменов, именно поэтому пришлось привлечь судей. Случай в Токио знаменитость назвала "вопиющей несправедливостью".

Кабаева уверена, что главная задача прошедшего первенства – лишение России победы. Она также добавила, что настоящий спорт будет существовать ровно до тех пор, пока есть спортсмены и судьи, находящиеся вне политики и каких-либо частных интересов.