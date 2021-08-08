В Госдуме назвали историческим прорыв россиян на Олимпиаде в Токио в ряде дисциплин

Спортсмены из России завоевали олимпийские медали в Токио в тех дисциплинах, в которых у россиян давно не было успехов.

Это отметила первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова. Она также подчеркнула, что на результативность российских спортсменов не повлияла жесткая обстановка, царящая сейчас на Олимпийских играх.

Журова напомнила, что Россия не занимала на Олимпийских играх первых мест и в мужском, и в женском командном многоборье уже 25 лет. В других видах спорта — по 40 лет. По её мнению, особенно приятно то, что прорывы произошли именно в командных дисциплинах, что, по её наблюдениям, очень раздражало соперников. В подтверждение этого, депутат напомнила о прозвучавших призывах запретить российским спортсменам выступать в командных видах спорта. По словам олимпийской чемпионки, одержанные россиянами победы в Токио являются историческими.

В частности, Журову порадовали две золотые медали по тхэквондо. Она назвала эти победы хорошим стимулом для развития в России этого вида спорта, который, к тому же, доступен для детей.

Также депутат отметила, что выступавшие из-за санкций WADA под флагом Национального олимпийского комитета россияне не поддались ни на одну из провокаций и были глухи к заявлениям иностранных спортсменов, пытавшихся оправдать свое поражение. Само участие российской команды в Олимпиаде в Токио, по мнению Журовой, позволило всему миру увидеть, что чистые российские спортсмены могут показывать результаты такого уровня.