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Спорт
В Госдуме назвали историческим прорыв россиян на Олимпиаде в Токио в ряде дисциплин

В Госдуме назвали историческим прорыв россиян на Олимпиаде в Токио в ряде дисциплин

Спортсмены из России завоевали олимпийские медали в Токио в тех дисциплинах, в которых у россиян давно не было успехов.
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Это отметила первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова. Она также подчеркнула, что на результативность российских спортсменов не повлияла жесткая обстановка, царящая сейчас на Олимпийских играх.

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Журова напомнила, что Россия не занимала на Олимпийских играх первых мест и в мужском, и в женском командном многоборье уже 25 лет. В других видах спорта — по 40 лет. По её мнению, особенно приятно то, что прорывы произошли именно в командных дисциплинах, что, по её наблюдениям, очень раздражало соперников. В подтверждение этого, депутат напомнила о прозвучавших призывах запретить российским спортсменам выступать в командных видах спорта. По словам олимпийской чемпионки, одержанные россиянами победы в Токио являются историческими.

В частности, Журову порадовали две золотые медали по тхэквондо. Она назвала эти победы хорошим стимулом для развития в России этого вида спорта, который, к тому же, доступен для детей.

Также депутат отметила, что выступавшие из-за санкций WADA под флагом Национального олимпийского комитета россияне не поддались ни на одну из провокаций и были глухи к заявлениям иностранных спортсменов, пытавшихся оправдать свое поражение. Само участие российской команды в Олимпиаде в Токио, по мнению Журовой, позволило всему миру увидеть, что чистые российские спортсмены могут показывать результаты такого уровня.

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Фото: Swen Pfoertner / dpa
8 августа 2021, 14:19 Источник: ТАСС ✓ Надежный источник

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