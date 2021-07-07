"Пошла на ***": Ягудин сорвался на безжалостную Тарасову

Знаменитый фигурист считает Татьяну Анатольевну Тарасову своим главным учителем и поддерживает с ней дружеские отношения, однако так было не всегда. Перед Олимпиадой 2002 года в Солт-Лейк-Сити между Алексеем Ягудиным и Татьяной Тарасовой произошла ссора, о которой спортсмен помнит до сих пор.
В то время фигурист мучился от боли в бедре. За несколько дней до отъезда на соревнования Ягудин понял, что нога отказывает, и сообщил об этом тренеру. Тарасова не стала жалеть спортсмена и попросила не придумывать причины, а в случае проигрыша просто свалить все на бедро. В ответ спортсмен не сдержался и выругался на тренера:
"Пошла на ***!"
Татьяна Анатольевна тоже не стала сдерживаться и сходу дала мужчине подзатыльник. По словам Ягудина, он еще "порычал" в ответ и ушел. Какое-то время фигурист и тренер не разговаривали, но потом забыли о конфликте.
Тогда Ягудину все же удалось одержать победу на играх, правда боль не уходила. Уже после фигурист прошел обследование и узнал, что его сустав сильно стерся – об этом он сам рассказал в "ДНК-шоу" на телеканале "Пятница". Алексею Ягудину пришлось долго восстанавливать здоровье и отказаться от продолжения спортивной карьеры, но его отношения с Татьяной Тарасовой до сих пор остаются очень теплыми.
Ранее Алексей Ягудин рассказывал о сильном эмоциональном срыве, который у него случился перед той самой Олимпиадой.
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