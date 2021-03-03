Неожиданный поворот: любовница Мамаева решила судиться с его женой

Жена уличила Павла Мамаева в новой измене. Алана даже выяснила, кем является любовница мужа. Однако девушка, с которой якобы развлекался футболист, не намерена молчать.

Накануне жена Павла Мамаева сообщила подписчикам своего инстаграм-аккаунта, что спортсмен снова "пошел налево". По словам Аланы, ее супруг во время сборов в Испании развлекся с девушкой по имени Ирен Гарсия Корено. Супруга футболиста опубликовала снимок паспортных данных предполагаемой любовницы, а также ее номер телефона.

Ирен возмущена поведением Мамаевой. Она считает, что жена футболиста должна быть наказана за обнародование личных данных и угрозы в социальной сети. Девушка сообщила подписчикам в "Инстаграм", что уже связалась с адвокатами для того, чтобы подготовить судебный иск.

Тем временем Алана философствует в "Сторис". Она рассуждает о втором шансе, который когда-то дала предавшему ее мужу. "Дай человеку второй шанс, и он подарит тебе такой опыт, что после этого никто и никогда не получит от тебя даже первого шанса", – написала супруга спортсмена.

Напомним, в 2018 году Павел Мамаев вместе со своим другом, футболистом Александром Кокориным устроил драку в центре Москвы. Конфликт в кафе обернулся для спортсменов тюремным сроком. В 2019-м они вышли из колонии по УДО.