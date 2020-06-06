Загитова лишилась крупной суммы из-за смертельной пандемии

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в конце прошлого года заявила о приостановке спортивной карьеры. Тогда девушка сказала, что выиграла все, что можно. Спортсменка решила переориентироваться на выступления в ледовых шоу, и неплохо на этом зарабатывала.
Но коронавирус внес коррективы в жизнь знаменитости. Массовые мероприятия под запретом, и Загитовой негде поражать народ своим мастерством. Так, из-за закрытия ледовых шоу фигуристка потеряла порядка 50 тысяч долларов.
По некоторым данным, подобные крупные массовые мероприятия можно будет проводить не раньше середины осени, так что Алина Загитова может существенно обеднеть.
Как сообщает издание "Экспресс Газета", такое положение дел вынудило фигуристку пересмотреть свое решение. Загитова надумала вернуться в большой спорт. Федерация пошла на встречу олимпийской чемпионке и включила ее в состав сборной.
При этом сообщается, что тренер Загитовой Этери Тутберидзе пока не может заниматься с чемпионкой. Сейчас фигуристку тренируют Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков.
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