"Это уже за гранью": Ягудин взорвался из-за сына Плющенко

В своем инстаграм-аккаунте спортсмен опубликовал полный негодования пост. Алексей Ягудин призвал журналистов перестать клеветать на детей.
Вместе с тем, фигурист отказался комментировать методы воспитания Саши Евгением Плющенко и Яной Рудковской. Он убежден, что это их личное дело.
Алексея Ягудин возмущен тем, что СМИ сделали статьи на основе анонимных источников. "Это уже за гранью", – заявил он.
Отметим, знаменитых фигуристов связывают непростые отношения. Ранее Алексей Ягудин прокомментировал многолетний конфликт с коллегой. Он считает, что им давно нечего делить с Евгением Плющенко.
Напомним,
скандал в российском мужском фигурном катании разразился в конце 90-х. Тогда Алексей Ягудин сменил тренера – ушел от Алексея Мишина к Татьяне Тарасовой. А в прошлом году спортсмен приехал выступать на лед, где занимаются спортсмены Евгения Плющенко. Это взбесило Яну Рудковскую.
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