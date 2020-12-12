Губерниев пожевал варежку в прямом эфире: Сказал – сделал

Накануне Дмитрий Губерниев заявил, что отведает перчатку, если женская сборная России по биатлону не займет призовые места по итогам гонки. Поражение было ожидаемым, ведь 29 гонок подряд команда так и не попадала в тройку. Но журналист не отчаивался.
После очередной неудачи спортсменок Губерниев все-таки зажевал перчатку в прямом эфире "Матч ТВ". Он снял предмет одежды и сунул в свой рот. Журналист отметил, что не сможет проглотить перчатку, потому что она большая и прочная.
Через 10 секунд Губерниев вытащил несъедобный предмет из рта. Он подчеркнул, что перчатка сделана в России и на вкус очень хорошая.
"Безо всяких майонезов, кетчупов и прочего. Все – натурпродукт. Вперед, Россия! Мы еще всех победим", – сказал спортивный комментатор.
Фрагмент прямого эфира появился в твиттер-аккаунте "Матч ТВ". "Сказал – сделал", – написал автор публикации. Интернет-пользователи не оценили бессмысленный поступок журналиста. По их мнению, Дмитрий Губерниев повел себя странно. "Как только вижу его на экране – переключаю!", – высказался один из зрителей.
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