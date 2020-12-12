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Спорт
Губерниев пожевал варежку в прямом эфире: Сказал – сделал

Губерниев пожевал варежку в прямом эфире: Сказал – сделал

Дмитрий Губерниев. Фото: Anatoliy Kolushenko/Russian Look/www.globallookpress.com
Дмитрий Губерниев очень переживал за женскую сборную России по биатлону. Спортивный комментатор эмоционально отреагировал на провал команды.
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Накануне Дмитрий Губерниев заявил, что отведает перчатку, если женская сборная России по биатлону не займет призовые места по итогам гонки. Поражение было ожидаемым, ведь 29 гонок подряд команда так и не попадала в тройку. Но журналист не отчаивался.

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После очередной неудачи спортсменок Губерниев все-таки зажевал перчатку в прямом эфире "Матч ТВ". Он снял предмет одежды и сунул в свой рот. Журналист отметил, что не сможет проглотить перчатку, потому что она большая и прочная.

Через 10 секунд Губерниев вытащил несъедобный предмет из рта. Он подчеркнул, что перчатка сделана в России и на вкус очень хорошая.

"Безо всяких майонезов, кетчупов и прочего. Все – натурпродукт. Вперед, Россия! Мы еще всех победим", – сказал спортивный комментатор.

Фрагмент прямого эфира появился в твиттер-аккаунте "Матч ТВ". "Сказал – сделал", – написал автор публикации. Интернет-пользователи не оценили бессмысленный поступок журналиста. По их мнению, Дмитрий Губерниев повел себя странно. "Как только вижу его на экране – переключаю!", – высказался один из зрителей.

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Автор: 12 декабря 2020, 17:50 Источник: Twitter / Матч ТВ

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