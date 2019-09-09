"Без разницы, за что тебя берут": Роднина откровенно о большом спорте

Ее спортивная карьера началась довольно рано, в пять лет. Тогда еще совсем маленькую Ирину отдали в секцию фигурного катания. Девочка слету встала на коньки, а первые амбиции у нее появились, когда начались тренировки у Станислава Жука.
"У меня не получалось выписывать фигуры", – рассказала Роднина в интервью журналистам. – "Жук подходил, смотрел на мои фигуры и говорил: "Опять букет моей бабушки!". Таким же бездарным в катании фигур был Саша Горшков…"
Напомним, что Александр Горшков является прославленным фигуристом. Выигрывал олимпиады, является шестикратным чемпионом мира и Европы, а также заслуженным мастером спорта СССР. С июня 2010 года Александр стал президентом Федерации фигурного катания России.
Вспоминая о былых временах, как сообщает ТВ-центр, в эфире программы "Мой Герой", Ирина отметила, что между партнерами очень часто случались близкие отношения. Она отметила, что спорт есть спорт, и в нем зачастую стираются грани личного пространства.
" Неизбежны!" – высказалась фигуристка о чувствах в паре, – "У кого романтические, у кого просто дружеские. Кто-то попробует эту романтику – понимает, что она не помогает работе… Когда начинается работа, тебе без разницы, за что тебя берут – главное, чтобы тебя не уронили!"
Тем не менее, фигурное катание помогло легендарной спортсменке найти свои "романтические отношения". Так женщина родила сына от своего партнера по выступлениям Александра Зайцева. Спортсмены поженились в 1975 и прожили в браке десять лет.
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