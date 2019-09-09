Загитова предстала в образе Клеопатры

Спортсменка получила множество разнообразных портретов. Самым необычным стал тот, где она в образе царицы Клеопатры. К слову, это было ее темой произвольной программы нового сезона.
Художник написал Загитову в профиль с гордо поднятой головой. Волосы собраны в высокий хвост. На ней массивные аксессуары в древнегреческом стиле.
Судя по всему, Алине очень понравилась работа. Она опубликовала ее и еще несколько портретов в карандаше в Stories своего Instagram.
Напомним, 7 и 8 сентября в Москве прошли предсезонные контрольные прокаты. Спортсмены впервые показали новые программы. Мероприятие состоялось на малой спортивной арене "Лужников", которая была забита до отказа.
Загитова выступала в образе царицы Клеопатры. Программа была выполнена под чувственную песню Me Voy Ясмин Леви.
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