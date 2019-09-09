Сидящая на стероидах бодибилдерша покорила телом

38-летняя чемпионка США по бодибилдингу выложила серию фотографий. На них она позирует в черной кожаной майке и джинсовых шортах. У Терезы яркий вечерний макияж, а волосы уложены в мягкие локоны.
Поклонники признались, что Иванчик выглядит просто потрясающе. "Вы красивы и великолепны, и у вас очень красивая улыбка и великолепные глаза", "Очень красивое лицо! Люблю тебя", "Чудесно!", – восторгались преданные поклонники.
Отметим, чемпионка начала заниматься тяжелой атлетикой в возрасте 25 лет вместе со своим братом. Ей настолько понравился этот вид спорта, что она моментально втянулась и начала активную подготовку для соревнований по бодибилдингу.
Первые состязания были для нее провальными, она занимала последние места. Из-за этого она начала принимать активные добавки, в том числе стероиды. Тем временем, количество тренировок с тяжелыми весами Тереза увеличила до пяти в неделю.
Благодаря этому она взяла золото на чемпионате США. Иванчик является абсолютной чемпионкой Канады. На соревнованиях Арнольд Классик в Вегасе она занимала первые места несколько лет подряд.
Спортсменка заявила, что мечтает построить крепкую семью. Но пока в личной жизни она терпит только неудачи. По словам самой чемпионки, мужчины просто бояться с ней знакомиться.
К слову, в свое время у Терезы был супруг. Когда она активно стала набирать мышечную массу, ее муж попросил ее остановиться. Иванчик отказалась идти на уступки возлюбленному, и вскоре они развелись.
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