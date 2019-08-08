"Это больно!": изведенная анорексией дочь известного спортсмена рассказала о страшных мукахо страшных муках

По словам дочери спортсмена, их с братом Игорем и сестрой Дианой с ранних лет приучали следить за собой. А в седьмом классе, с началом переходного возраста, Алена поправилась. Родители били тревогу и журили девочку за лишний вес. Так у нее появился комплекс полноты.
"Сначала следишь за весом, убираешь со стола вредное, жирное и сладкое. Потом не выдерживаешь и передаешь. И решаешь, что лучше вообще не есть. Постепенно уходит аппетит. Организм перестает вырабатывать грелин – гормон голода, и начинается болезнь", – цитирует Алену Ларионову "Экспресс газета".
Она страдала от анорексии десять лет. Девушке хотелось, чтобы близкие заметили, как она похудела. Поняв, в чем дело, родные стали беспокоиться и умолять Алену хоть немного поесть. Ларионова же была уверена, что здоровье и еда никак не связаны, а недомогание списывала на усталость и стрессы.
"В 2014-2017 годах мой организм стал отказывать. Парализовало правую часть лица. Ломались кости. Исчезли месячные. Стоило дотронуться – появлялись синяки. Это больно!" – призналась Алена.
Медицинская карта Ларионовой пополнялась страшными диагнозами, но та не признавала проблему. "Брадикардия, анемия, гипогликемия. Угроза жизни. 16 апреля 2017 года врачи заставили меня взглянуть правде в глаза. Или умирай, или ешь и живи", – рассказала девушка.
Дочь хоккеиста провела 22 дня в центре лечебного голодания в Германии, где училась есть. "Помогло все: арт-терапия, медитации, прогулки в тишине, остеопатия, массаж шиацу", – заключила Ларионова.
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