Тяжело переживала: сдавшей Тарасовой вынесли жесткий приговор
Ученики Татьяны Тарасовой более 40 раз становились чемпионами Европы и мира. Однако сейчас наставница выступает в роли консультанта олимпийских сборных по фигурному катанию и тяжело переживает отстранение от основной работы.
"Если меня позовут тренировать, я пойду в тот же день. Но, видимо, кто-то решил, что я в этом деле уже не пригожусь, мои знания теперь не нужны. А это моя основная работа, я очень тяжело это переживала", - призналась Тарасова.
По словам заслуженного тренера, в России немало талантливых фигуристов. Однако имен Татьяна Тарасова называть не стала. Тренер подчеркнула, что с этими спортсменами нужна "точечная работа" – наставник должен сосредоточить усилия на талантливом атлете и не отвлекаться, передает RT.
Ответила Татьяна Тарасова и на вопрос, почему на прошедшем чемпионате мира не смогли пробиться на пьедестал мужчины в одиночном катании. "Знаете, даже яблони не каждый год плодоносят", – отметила тренер в интервью ТАСС. По мнению Тарасовой, женщины в фигурном катании в принципе сильнее. В то же время наставница уверена, что очень скоро и у мужчин появятся чемпионы.
Безобидная шутка переросла в настоящий бунт
Внутренние органы звезды обожжены
Ее не интересует размер кошелька
Реакция поклонников на неожиданные перемены
Популярные темы форума
Жизнь в деревне
Девочки, кто занемался секслм с собакой, поней или осликом?
Сын женится на старухе, она старше меня!!!
Не хочу богатства, Много денег... Это в норме вещей?
Зачем обижают Бузову?
Родить после 30
Как понравиться мужу в постели?
Ему 35 и он без машины
Год назан неизвестный застрелил возле детской площадки собаку, по кличке Балу, и пытавшегося ее защитить хозяина.
В сексе полный ноль
У подруги шизофрения
Избил из-за денег
Через сколько мужчина должен сделать предложение
Как быстро набрать вес?
Хочу замуж
Мастурбирую во время секса
С кем дружил Тальков
Вещи из секондхенда
в Москве зарезали русского парня не русские стаей напали!Зачем их пускают в страну!
Хочу уехать из России.
Что такое оргазм?
Как сделать лицо худым
В каком возрасте мужик взрослеет?
Мать изменила отцу
Верите ли вы в знаки?
Не ухаживает, когда болею
Сделать аборт в тайне от мужа
Хочет секс даже когда болею
Зачем скрывать своих детей?
Подруга увела моего мужа.