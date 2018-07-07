Сказка окончена: Хорватия остановила Россию на ЧМ-2018

Сборная России уступила команде Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира. Победитель определился в серии пенальти, где удачливее были гости с Балкан. Об этом сообщает корреспондент Dni.Ru.

Матч, прошедший на стадионе "Фишт" в Сочи, завершился со счетом 1:1 в основное время. В дополнительных таймах команды также обменялись забитыми мячами. В составе победителей голами отметились Андрей Крамарич (39-я минута) и Домагой Вида (101). У россиян – Денис Черышев (31) и Марио Фернандес (115).

Несмотря на невыносимую сочинскую духоту, сборные со стартовым свистком показывали хорошие скорости в игре. Команда Златко Далича играла первым номером, но моментов было немного – Россия очень надежно действовала в обороне.

Россияне достаточно неожиданно вышли вперед на 31-й минуте. Черышев получил обратную передачу от Артема Дзюбы, продвинулся вперед и нанес удар из-за пределов штрафной площади в верхний угол. Даниел Субашич взглядом проводил мяч – 1:0.

Ровно восемь минут российские болельщики были самыми счастливыми на Земле, но все испортил быстрый ответ хорватов. Иван Перишич бросил в прорыв Манджукича. Марио с левого края вошел в штрафную и аккуратно навесил в центр, а Крамарич головой послал мяч в дальний угол – 1:1.

Вторая половина матча началась в уже привычном темпе – хорваты контролировали ход игры, наши футболисты играли с оглядкой на свои ворота. Несколько тревожно смотрелась игра команды Черчесова, казалось, что россияне устали. Первый тревожный звоночек прозвучал на 60-й минуте – в центре штрафной подарили мяч Перишичу, который выдержал паузу и бил с семи метров уже наверняка, но угодил в штангу.

Черчесов отреагировал неожиданной заменой – Смолов вышел вместо Черышева, в результате чего Россия впервые на турнире стала играть в два форварда. Благодаря этому россиянам удалось создать несколько моментов. Самый опасный случился, когда Смолов получил мяч на краю штрафной и искал возможность ударить, но в итоге вынужден был отдать направо Фернандесу, который в касание подал в штрафную, и Александр Ерохин пробил головой над перекладиной, заставив Субашича упасть на спину.

Оставшиеся 20 минут команды старались не рисковать, все-таки на кону стояла возможность побороться за медали чемпионата мира. Итог основного времени – 1:1.

Дополнительное время добавило российским болельщикам седых волос. На 101-й минуте Лука Модрич с углового навесил в центр штрафной, Домагой Вида выпрыгнул выше всех и пробил головой, мяч нырнул точно в угол – 1:2.

К счастью, спустя четверть часа россиянам удалось отыграться. Вышедший на замену Алан Дзагоев со штрафного выдал подачу в центр штрафной, Марио Фернандес выпрыгнул выше всех и головой переправил мяч в угол ворот – 2:2.

Победитель определялся в серии пенальти. Все было ужасно уже с самого начала – Федор Смолов, которому прочили статус главной звезды России на чемпионате мира, не сумел реализовать свой удар. Акинфееву удалось исправить ошибку Смолова, однако затем промазал и Марио Фернандес. Закончилась серия со счетом 3:2 в пользу Хорватии. Сказка России подошла к концу, а хорватов ждет встреча в полуфинале с англичанами.