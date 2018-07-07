Назван состав сборной России на матч с Хорватией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов определился со стартовым составом на четвертьфинальный матч ЧМ-2018 против Хорватии. В списке оказались Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Федор Кудряшов, Роман Зобнин, Далер Кузяев, Александр Головин, Денис Черышев, Александр Самедов, Артем Дзюба.
Стартовый состав @TeamRussia на матч с Хорватией#worldcup #RUSCRO #ВместеМыКоманда pic.twitter.com/SPdlQ0Dqpa— Сборная России (@TeamRussia) 7 июля 2018 г.
Стартовый составХорватии выглядит следующим образом: Даниел Субашич, Шиме Врсалько, Иван Стринич, Деян Ловрен, Домагой Вида, Иван Ракитич, Лука Модрич, Иван Перишич, Андрей Крамарич, Марио Манджукич, Анте Ребич.
Игра пройдет на стадионе "Фишт" в Сочи и начнется в 21:00 мск.
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