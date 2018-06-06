ЧМ-2018 в России сотряс первый скандал

Российской певице Юлии Чичериной запретили выступать на фестивале болельщиков ЧМ-2018. Уведомление артистке направила Международная федерация футбола.

FIFA не желает видеть концертов Чичериной как минимум в одном российском регионе. Каком именно – пока не уточняется. Официальная причина отказа федерации в приглашении Юлии на фестиваль болельщиков – в том, что певица исполняет произведения военной тематики.

Знакомые с ситуацией источники поясняют журналистам, что реальная причина запрета на выступления Чичериной – в том, что она поддерживает республики Донбасса. Летом прошлого года Юлия на концерте в Донецке спела песню, посвященную батальону ополченцев "Спарта". Кроме того, в репертуаре певицы – песня о героях Донбасса под названием "Рвать".

"В ее творчестве усмотрели ад, тлен и все смертные грехи разом. FIFA, конечно, вне политики – но не в этот раз", – приводит слова источника издание Ura.ru.

Еще в 2016 году Юлия Чичерина выпустила клип на песню "На передовой". Видео посвящается защитникам Донбасса. По словам певицы, она хотела показать людей Донбасса такими, какие они есть – "со светлыми лицами и стержнем внутри, который есть только у тех, на чьей стороне правда". Родина в опасности – и они вынуждены взяться за оружие, чтобы защитить свои дома и своих близких.

Федерация, в свою очередь, утверждает, что ее беспокоит "возможное негативное внимание со стороны СМИ". По словам организаторов, любые варианты выступлений с песнями на военную тему запрещены.