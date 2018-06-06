Шарапову уничтожили после побега Серены Уильямс

Гарбинье Мугуруса выбила Марию Шарапову из турнира "Ролан Гаррос". В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису россиянка уступила испанской спортсменке со счетом 2:6, 1:6.

Шарапова впервые потерпела неудачу в матче с Мугурусой. Ранее россиянка в трех матчах победила испанскую теннисистку. В 2013 году она обыграла Мугурусу на турнире в Риме на стадии 1/32 финала, в 2014 году – в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции и в 1/32 финала турнира в Монреале.

На сей раз игра у Марии не задалась. Матч продолжался час и десять минут. Шарапова допустила 27 невынужденных ошибок – при 15 у соперницы - шесть двойных ошибок и один раз подала навылет. У Мугурусы – два эйса и две двойные ошибки.

Мария Шарапова была последней представительницей России на "Ролан Гаррос". Другая российская теннисистка, Дарья Касаткина, в четвертьфинале проиграла американке Слоан Стивенс (3:6, 1:6), передает "Р-Спорт".

"Ролан Гаррос" – второй в сезоне турнир серии Большого шлема с призовым фондом в 39 миллионов евро. Он проходит на грунтовых кортах Парижа. Напомним, что Шарапова – двукратная победительница Открытого чемпионата Франции (2012, 2014). А Гарбинье Мугуруса выиграла этот турнир в 2016 году.

Ранее американка Серена Уильямс снялась с матча турнира "Ролан Гаррос" против россиянки Марии Шараповой. Причиной называют травму руки у американской спортсменки. В результате Шарапова вышла в четвертьфинал: впервые с Australian Open – 2016, где встреча в 1/4 стала последним матчем перед ее дисквалификацией за мельдоний.



