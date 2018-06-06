Диего Марадону экстренно готовят к операции

Легенда сборной Аргентины Диего Марадона госпитализирован. Его доставили в больницу колумбийского города Кали. Как пишет газета The Sun, спортсмена готовят к операции на колене.
57-летний Марадона уже несколько месяцев страдает от болей в коленях и вынужден был обратиться к медикам. Диего надеется поправить здоровье до старта мундиаля, где он будет важным гостем и экспертом.
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