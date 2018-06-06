Депутаты Госдумы сыграют в футбол с командой из Германии
О том, что через два дня в Москве пройдет футбольный матч между российскими и немецкими парламентариями, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он рассказал об особенности нашей команды: оказывается, в ее составе будут женщины. Сейчас тренируются и готовы выйти на футбольное поле Светлана Журова, Ольга Тимофеева, Инга Юмашева и Алена Аршинова, сообщает "Интерфакс".
Спикер Госдумы обратил внимание на то, что у немецкой команды с вопросом равенства не так все хорошо – в ней нет ни одной женщины. Он выразил надежду, что российские парламентарии выступят ответственно и достойно, а победит в итоге дружба.
"Под руководством наших коллег Александра Жукова и Валерия Газзаева мы формируем и готовим депутатскую команду, которая должна будет сыграть в футбол с нашими коллегами из бундестага во главе с первым вице-спикером ", – сообщил Володин.
В ответ на реплику одного из депутатов насчет необходимости проверки команд на допинг, Володин не без юмора ответил: "Какой вам допинг? Женщины на футбольном поле – вот ваш допинг!"
По предложению вице-спикера Госдумы, члена исполкома Российского футбольного союза Игоря Лебедева, российские и немецкие парламентарии пройдут обязательный допинг-контроль. "Поступим таким образом: на предварительной встрече с нашими коллегами из бундестага обсудим этот вопрос, озвучим свою инициативу, предложим", – сказал Володин.
В свою очередь заместитель главы комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев позитивно оценил предстоящий товарищеский матч между депутатами российского парламента и их немецкими коллегами. "Уверен, что такая контактная игра, как футбол будет способствовать лучшему взаимопониманию и установлению неформальных дружеских связей с нашими немецкими коллегами", – отметил депутат и тренер.
По его словам, у Германии есть прекрасные футбольные традиции. "На легкую победу мы не рассчитываем. Надеюсь, наши болельщики не будут разочарованы и получат мощный заряд положительных эмоций перед открытием домашнего чемпионата мира по футболу", – выразил надежду Газзаев.
Дружеский турнир между российскими и немецкими парламентариями состоится 8 июня в 19:00 на московском стадионе "Красная Пресня".
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