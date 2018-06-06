Уткин заявил об увольнении Черчесова перед ЧМ-2018
Телеведущий Василий Уткин обратил внимание на высказывание главного тренера сборной России Станислава Черчесова о том, что тот якобы в качестве игрока принимал участие в трех чемпионатах мира. Оказалось, что советский и российский вратарь приезжал лишь на два мундиаля.
"А зачем Черчесов сказал, что он на трех чемпионатах мира был как игрок? Ведь на двух же. Вот зачем это вранье?" – поинтересовался Уткин в своем Twitter. Журналист усомнился, что тренер национальной сборной действительно не помнит эти события и даты.
В комментариях к посту пользователи напомнили, что на поле вратарь появился лишь во время одного мундиаля – в 1994 году. В 2002-м Черчесов находился на скамейке запасных.
Спорим, завтра Черчесова уволит президент на прямой линии?..— Василий Уткин (@radioutkin) 6 июня 2018 г.
После этого Уткин заявил о готовности поспорить, что тренер в ближайшее время будет уволен. О таком решении якобы должен сообщить президент России Владимир Путин на прямой линии, которая пройдет 7 июня 2018 года.
Dni.Ru писали, что сборная России стала третьей в истории футбола командой – хозяйкой чемпионата мира, которой не удалось одержать ни одной победы в матчах в год проведения мундиаля. Отечественные футболисты повторили антирекорд команд Уругвая и Италии 1930 и 1934 годов соответственно.
Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. Сборная России сыграет в группе A с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
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