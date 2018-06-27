Друг самой красивой болельщицы ЧМ-2018 высказался о ее съемках в порно

Владелец сети фитнес-клубов Сергей Рощупкин и близкий знакомый прославившейся на всю страну благодаря мундиалю Натальи Немчиновой рассказал о ее прошлом. Мужчина расставил все точки над i.

Репутация красавицы-блондинки пошатнулась после того, как в Сети всплыла информация о том, что девушка – актриса из фильмов для взрослых. Это вызвало скандал международного масштаба: западные СМИ раструбили о том, что самая красивая русская болельщица оказалась порноактрисой.

Позже девушке приписали брак с владельцем сети фитнес-клубов Сергеем Рощупкиным, что оказалось неправдой. Они хорошие друзья, к тому же Немчинова работает в одном из клубов сети, расположенном в Красногорске. "С Наташей мы столько лет знакомы, уже как родные… Одни пишут, что она мне жена, другие – любовница. Это, конечно, не так", – цитирует бизнесмена сайт "Комсомольская правда".

По словам Рощупкина, девушка приехала из Череповца и "сделала себя сама": выучилась, нашла работу, свободно говорит на английском и испанском, занимается фитнесом, бегает марафоны. Предприниматель уверен, что скандал вокруг имени блондинки раздули на пустом месте.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 8 Июн 2015 в 6:05 PDT

"Да, работала она моделью, снималась и в откровенных фотосессиях. Но вы грань между ню и порно знаете?!" – возмутился бизнесмен. По словам друга Натальи, у нее случился стресс из-за того, что на нее обрушилось.



Ранее Немчинова заявила, что в порно не снималась, и все, что о ней пишут – неправда. По словам Натальи, десятки откровенных фото в Сети – месть бывшего возлюбленного.