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Спорт

Проблемы в группе Тутберидзе: названа причина ухода Медведевой

Евгения Медведева. Фото: GLOBAL LOOK press/Naoki Nishimura
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина назвала возможную причину ухода Евгении Медведевой к другому тренеру. Именитая фигуристка считает, что 18-летняя спортсменка столкнулась с некими трудностями.
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"Наверное, можно сказать только одно: есть какие-то проблемы в группе Тутберидзе. Что-то тренерский штаб не досматривает. Дважды на одни и те же грабли в спорте никто не наступает. А если наступает, то проигрывает", – считает Ирина Роднина.

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При этом фигуристка отметила, что затрудняется точно сказать, что подтолкнуло Медведеву к уходу. "Что повлияло на решение Жени – это вопрос к ней и ее родителям. Это серьезное решение и я не думаю, что она его принимала только сама. Скорее всего, вместе с семьей", – заявила Роднина.

Возможного наставника Жени Брайана Орсера трехкратная олимпийская чемпионка оценила очень высоко. "Он хороший специалист, потрясающий тренер, который подготовил и работает с целой плеядой уникальных фигуристов", – цитирует НСН Ирину.

Однако Роднина не может сказать, впишется ли Медведева в работу Орсера. "Но все, кого он готовил, те спортсмены, которые выступают под его руководством, их программы, очень уникальны", – отметила спортсменка.

Между тем, хореограф Илья Авербух прокомментировал информацию о смене спортивного гражданства Евгении. "Это абсолютный бред, никакую Армению Медведева представлять не будет. Абсолютная утка", – отрезал фигурист.

Напомним, 4 мая стало известно, что Евгения Медведева ушла от своего тренера Этери Тутберидзе. Причины своего решения фигуристка не объяснила. Позже появилась информация, что Женя намеренна покинуть Россию. Предположительно, она будет тренироваться у канадского специалиста Брайана Орсера и выступать под флагом Армении.

Автор: Алёна Нестерова5 мая 2018, 15:39
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