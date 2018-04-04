Как щенка: Исинбаева дала сыну необычное имя

Знаменитая прыгунья с шестом Елена Исинбаева рассказала о личной жизни после рождения второго ребенка. Она назвала мальчика Добрыней.

Спортсменка призналась, что быть мамой двоих детей нет так уж и просто. Затем как бы между делом она раскрыла имя маленького сына.

"Пытаюсь режим нашего сыночка Добрыни Никитича подстроить под режим доченьки, пока слабо получается, но сегодня как раз такой день", – написала чемпионка. Исинбаева считает, что родители, которым удается справляться с тремя детьми, просто герои.

Необычное имя ребенка несколько удивило пользователей Сети. Некоторые вспомнили знаменитого щенка Добрыню: его российские полицейские в 2015 году передали коллегам из Франции после трагической гибели служебной собаки в ходе спецоперации.

"Сразу почему-то вспомнил щенка Добрыню. Ну, и богатыря, конечно же!" – отметил один из комментаторов. К слову, собака на службу так и не попала. У пса нашли несколько серьезных заболеваний, из-за этого его не смогли зачислить в ряды французской полиции.

Публикация от Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena) 4 Апр 2018 в 5:38 PDT

Многие пользователи решили поддержать Исинбаеву. "У тебя все получится, первое время трудно, а потом по накатанной", – пишет участник обсуждения. "Леночка, дети быстро растут, скоро режим наладится! А пока – наслаждайтесь детством", – уверяет другой.

Напомним, что Исинбаева родила сына в феврале 2018 года. Она вместе с мужем воспитывает и дочь Еву.