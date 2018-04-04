Сбежавшего из России спортсмена задержали за хищение 44 млн

Бывший баскетболист сборной России и исполнительный директор Российской федерации баскетбола Дмитрий Домани задержан в Черногории по запросу российского Интерпола. На данный момент проводится процедура его экстрадиции.



По данным полицейского ведомства, московский Интерпол объявил Домани в розыск для того, чтобы обеспечить его участие в уголовном процессе. В отношении него в Москве возбуждено по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие подозревает, что мужчина использовал должность исполнительного директора Российской федерации баскетбола, учредив несколько компаний, с которыми договорился, и подписав фиктивные контракты в ущерб Федерации в размере около 44 миллионов рублей.

Сотрудники черногорской полиции пришли к выводу, что он может скрываться в их стране по неизвестному адресу, передает РИА Новости. После оперативно-разыскных мероприятий, которые длились несколько дней, местонахождение Домани было установлено. Он был задержан и доставлен в Высший суд Подгорицы, где ему назначили экстрадиционный арест. Сообщается, что компетентные органы Черногории и России будут взаимодействовать по вопросу выдачи Домани.

Напомним, Дмитрий Домани, двукратный вице-чемпион мира по баскетболу, занимал должность генерального менеджера сборной России по баскетболу с конца 2013 года, при этом работая в качестве исполнительного директора Российской федерации баскетбола. В сентябре 2015 года он покинул оба поста.