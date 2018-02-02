Униженный Россией МОК готовит грязную месть
Наименее возможный вариант – апелляция. Ее фактически некуда подавать, так как в Олимпийской хартии МОК прописано, что Спортивный суд Лозанны является высшей инстанцией в вопросах спорта. Единственный вариант для подачи апелляции – Федеральный суд Швейцарии, однако такое решение кажется почти нереальным. Как сообщает газета "Комсомольская правда", прецеденты обжалования Лозаннского суда были, но там поднимались вопросы не верности или ошибочности решения, а процессуальных нарушений, допущенных в суде.
Более вероятным кажется другой вариант: МОК может провести дополнительное расследование. Суд в Лозанне посчитал доказательства, представленные спортивными функционерами, недействительными по нескольким критериям. По мнению судей, царапины на пробирках с допинг-пробами необязательно свидетельствуют о том, что их вскрывали. Кроме того, арбитраж не устроил подбор экспертов, приглашенных МОК: специалистов посчитали недостаточно компетентными для того, чтобы верить их результатам.
Поэтому МОК может запустить еще одно расследование: нанять более профессиональных экспертов, найти дополнительных свидетелей, присовокупив их показания к заявлениям Родченкова. В итоге наши спортсмены снова будут дисквалифицированы на основании новых обстоятельств и им снова придется идти в суд.
Есть еще два варианта действий МОК: они могут усилить давление на паралимпийцев и российских атлетов летних видов спорта. И те и другие пока продолжают выступать в нейтральном статусе, что делает их положение крайне шатким: в любой момент МОК может окончательно их дисквалифицировать.
Последний вариант развития событий может оказаться еще страшнее, чем другие: наших спортсменов просто не пригласят на Олимпийские игры в Токио. Всем понятно, что это война, и пока в CAS выиграно только одно из сражений. Но хорошо, что мы показали: в этой войне мы можем не только отступать. Нет сомнений, что МОК уже прорабатывает все эти варианты, чтобы определить дальнейшую стратегию.
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