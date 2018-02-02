Униженный Россией МОК готовит грязную месть

После победы России над Международным олимпийским комитетом (МОК) стало понятно, что нашим атлетам стоит ждать жесткого ответа. Эксперты проанализировали, как спортивные чиновники могут отыграться за провал.

Наименее возможный вариант – апелляция. Ее фактически некуда подавать, так как в Олимпийской хартии МОК прописано, что Спортивный суд Лозанны является высшей инстанцией в вопросах спорта. Единственный вариант для подачи апелляции – Федеральный суд Швейцарии, однако такое решение кажется почти нереальным. Как сообщает газета "Комсомольская правда", прецеденты обжалования Лозаннского суда были, но там поднимались вопросы не верности или ошибочности решения, а процессуальных нарушений, допущенных в суде.

Более вероятным кажется другой вариант: МОК может провести дополнительное расследование. Суд в Лозанне посчитал доказательства, представленные спортивными функционерами, недействительными по нескольким критериям. По мнению судей, царапины на пробирках с допинг-пробами необязательно свидетельствуют о том, что их вскрывали. Кроме того, арбитраж не устроил подбор экспертов, приглашенных МОК: специалистов посчитали недостаточно компетентными для того, чтобы верить их результатам.

Поэтому МОК может запустить еще одно расследование: нанять более профессиональных экспертов, найти дополнительных свидетелей, присовокупив их показания к заявлениям Родченкова. В итоге наши спортсмены снова будут дисквалифицированы на основании новых обстоятельств и им снова придется идти в суд.

Есть еще два варианта действий МОК: они могут усилить давление на паралимпийцев и российских атлетов летних видов спорта. И те и другие пока продолжают выступать в нейтральном статусе, что делает их положение крайне шатким: в любой момент МОК может окончательно их дисквалифицировать.

Последний вариант развития событий может оказаться еще страшнее, чем другие: наших спортсменов просто не пригласят на Олимпийские игры в Токио. Всем понятно, что это война, и пока в CAS выиграно только одно из сражений. Но хорошо, что мы показали: в этой войне мы можем не только отступать. Нет сомнений, что МОК уже прорабатывает все эти варианты, чтобы определить дальнейшую стратегию.