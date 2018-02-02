Алина Кабаева хочет больше золота

Алина Кабаева выступила с предложением изменить программу Олимпиады. Гимнастка хочет больше золотых медалей для художественной гимнастики.

"Надо, чтобы нам разрешили на Олимпиаде разыгрывать еще четыре медали. Отдельные виды можно получать за мяч, за ленту, за обруч, за скакалку — как в спортивной гимнастике, за каждый снаряд! И как только мы сделаем это, тогда и другие страны заинтересуются. Потому что у нас на Олимпиаде будет не две медали, а уже шесть медалей. Это за отдельные виды четыре медали, многоборье и групповые упражнения", – предложила Кабаева, которая является послом чемпионата мира по художественной гимнастике.

Алина Маратовна считает, что падение популярности ее любимого вида спорта связано с изменениями его правил. Зрителям не интересно смотреть исполнение всего девяти художественных элементов, когда все прекрасно знают, что их может быть 18, как когда-то, считает Кабаева. Такие заявления она сделала во время встречи в Лозанне с президентом Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе. Это был первый визит Кабаевой в Швейцарию в роли посла чемпионата мира по художественной гимнастике.

Этот чин она получила в прошлом году. Сегодня президент федерации заявил, что считает Кабаеву безальтернативным вариантом на этот пост. "Сейчас мы понимаем, что не ошиблись. Вряд ли кто-то мог лучше справиться с этой работой, чем Алина Кабаева. Этот год был очень насыщенным и успешным для художественной гимнастики", – приводят слова Моринари Ватанабе "Известия". Андре Гейсбюллер, генеральный секретарь Международной федерации гимнастики, заявил, что для популяризации этого вида спорта достаточно одной Алины Кабаевой: ее появление на любом чемпионате или состязании гарантирует повышенное внимание прессы и зрителей.