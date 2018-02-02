Народ пожертвовал предателю Родченкову огромную сумму

Информатор Всемирного антидопингового агентства Григорий Родченков занялся сбором пожертвований. Народ, впечатленный бедственным положением беглого химика, отправил ему внушительную сумму.

Сбор средств организовала команда FairSport. Они принимают деньги для "борца за чистоту спортсменов" уже полгода. Пока на нужды информатора WADA потратились 322 человека – набралось около 30 тысяч долларов. Цель проекта, обосновавшегося на сайте gofundme.com, - собрать для Родченкова 500 тысяч.

По мнению активистов-жертвователей, необходимо помогать тем, кто борется с допингом в спорте, особенно таким героям, как Родченков, пишет RT. Однако с таким определением качеств перебежчика из России согласны немногие.

Главный тренер сборной Латвии по скелетону считает Родченкова, а также подготовивших на основе его показаний обвинение в адрес российских спортсменов Макларена и Освальда идиотами. "Ричард Макларен и Денис Освальд выглядят абсолютными идиотами. Собирали на каждого спортсмена по 50 страниц доказательств, а сейчас в проигрыше", – прокомментировал Дайнис Дукурс опубликованное 1 февраля решение Спортивного арбитража в Лозанне.

Как писали Dni.Ru, спортивный арбитраж в Лозанне снял санкции с российских олимпийцев. Суд удовлетворил апелляции 28 атлетов, которых МОК отстранил от участия в Играх. Представленных доказательств нарушения спортсменами антидопинговых правил недостаточно, решил CAS. Суд восстановил все результаты, показанные атлетами на Играх в Сочи в 2014 году, и отменил пожизненную дисквалификацию.

Решение касается 28 российских олимпийцев. В отношении 11 атлетов суд смягчил наказание, заменив пожизненную дисквалификацию запретом на участие в Олимпиаде-2018. Еще три дела будут рассмотрены позже.