Гимнаст Щербо впервые отреагировал на изнасилование украинки

Советский гимнаст, шестикратный олимпийский чемпион Виталий Щербо подал в суд на украинскую гимнастку Татьяну Гуцу, которая обвинила его в изнасиловании. Он назвал слова спортсменки ложью.

По словам Щербо, первое слушание в суде состоится уже в этом месяце. Он добавил, что готовился реабилитировать свое имя с самого начала скандальной истории (с октября 2017 года – примечание редакции), советуясь с адвокатами

"Как суд пройдет, как все это закончится, если захочется кому-то узнать какие-то подробности про ту ложь, которую она говорит, несостыковки, все, что было сказано неадекватным человеком – тогда можно говорить", – цитирует 46-летнего гимнаста Tribuna.com. Примечательно, что данными словами спортсмен впервые лично отреагировал на обвинения Татьяны в его адрес. Ранее его мать, Валентина Николаевна Щербо, опровергла слова Гуцу. Она считает, что женщина хочет заработать на резонансном заявлении.

Напомним, 17 октября 2017 года олимпийская чемпионка заявила на своей странице в Facebook, что в 1991 году, когда ей было 15 лет, ее изнасиловал партнер по сборной России Виталий Щербо. Спортсменка назвала гимнаста монстром и заявила, что больше он не сможет ее унизить. Из ее поста следует, что об этом знали два других участника сборной.

Позже Татьяна Гуцу сказала, что сожалеет о том, что назвала имя Щербо. Она выразила надежду, что Виталий стал другим человеком, и эта ошибка была исключением из его жизненных правил. Отметим, на счету 41-летней Татьяны Гуцу золото Олимпийских игр в Барселоне (1992) и победы на чемпионатах мира и Европы по спортивной гимнастике.