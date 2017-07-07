Знаменитая фигуристка пожаловалась на провалы в памяти

Американская фигуристка, бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи Эшли Вагнер рассказала о состоянии своего здоровья. На протяжении карьеры ей не раз диагностировали сотрясение мозга.

Спортсменка призналась, что таких травм у нее было пять. Но одна, полученная в 2009 году, чуть не стала для нее роковой.

"После ужасного падения я упала на спину и ударилась головой об лед. После этого мое тело просто стало отключаться", – цитирует 26-летнюю фигуристку ESPN. "У меня постоянно начинались судороги, я почти не могла ходить и разговаривать. У меня участилось сердцебиение", - вспоминает Эшли.

По ее словам, она чувствовала себя настолько плохо, что не могла нормально выступать во время отбора на Олимпиаду-2010. "Три месяца никто не знал, что со мной происходит", – говорит девушка. Наконец врачи определили, что у нее сместился шейный позвонок и давил на спинной мозг.

Эшли отметила, что травмы повлияли и на повседневную жизнь. "Теперь моя кратковременная память не столь хороша... Для меня самая большая проблема — запомнить все правильно на тренировках", – рассказывает фигуристка.

Девушка призналась, что постоянно забывает, какое движение должна выполнить. В такие моменты она впадает в панику, а затем начинает импровизировать.

Эшли Вагнер выступает в одиночном катании. По состоянию на июль 2017 года фигуристка занимает пятое место в рейтинге Международного союза конькобежцев.