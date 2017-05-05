Россия начала первый матч ЧМ-2017 против Швеции

В Кельне стартовал первый матч сборной России в рамках чемпионата мира по хоккею. Дружина Олега Знарка вышла на лед против команды Швеции.

Напомним, первенство мира по хоккею 2017 года пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Помимо России, в группу A вошли сборные США, Швеции, Германии, Словакии, Дании, Латвии и Италии.