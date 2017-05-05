Чего ждать от российских хоккеистов на ЧМ-2017

Российские спортсмены считаются одними из фаворитов грядущего чемпионата мира по хоккею с шайбой среди мужчин. Тем не менее, их соперники в этом сезоне заявили необычайно сильные составы команд.

По мнению заслуженного тренера СССР и России Владимира Юрзинова-старшего, российская сборная имеет все шансы на выход как минимум в полуфинал, передает газета "Известия". Дальнейшее развитие событий, по его словам, зависит от того, в какой форме фавориты турнира доберутся до заключительных матчей.

При этом эксперт пояснил, что российская сборная в 2017 году выступит на чемпионате мира в "экспериментальном" составе. "Сейчас главное — не столько результат на ЧМ, сколько осознание своих сильных и слабых сторон, над которыми надо будет тренерам работать в оставшиеся до Олимпиады месяцы", – отметил Владимир Юрзинов-старший. Заслуженный тренер СССР и России добавил, что даже в случае провала хоккеисты не должны поддаваться панике и делать из произошедшего трагедию.

Добавим, что Федерация хоккея России (ФКР) решила сформировать команду, не дожидаясь возвращения из Соединенных Штатов российских игроков Национальной хоккейной лиги Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова, выступающих в составе "Вашингтона" и борющихся за кубок Стэнли. Экс-вратарь сборной СССР Александр Пашков поддержал такое решение организации, так как "все трое и так будут выжаты как лимон после серии с "Питтсбургом", и далеко не факт, что после длительного перелета в Европу смогут к плей-офф с листа вписаться в игру нашей команды".

На старте ЧМ по хоккею во Франции сегодня наши хоккеисты сыграют со шведам. Не пропустите это ледовое побоище! pic.twitter.com/OSF65jmybY — Выпускайте Кракена! (@rlz_the_kraken) 5 мая 2017 г.

В то же время, в состав российской сборной войдут пять звезд НХЛ: вратарь Андрей Василевский, защитник Иван Проворов и нападающие Никита Кучеров, Владислав Наместников и Артемий Панарин. Однако остальные фавориты турнира также представили сильные команды, поэтому за золото, по мнению экспертов, будут бороться еще и канадцы, чехи, финны, шведы и американцы.

На матч тв:

"Безусловно, главное событие этого месяца - Лига Чемпионов"



Конечно. А ЧМ по хоккею - фуфло какое-то ����‍♀️ — Скронаут, с ДР ❤️ (@Savajula) 4 мая 2017 г.

По мнению Александра Пашкова, в группе у России традиционно два главных конкурента – шведы и американцы. "В этих условиях Россия обязана занимать первое-второе место, чтобы иметь нормальную сетку в четвертьфинале и избавиться от необходимости тратить силы и время на поездку в Париж", – пояснил он.

С завтрашнего дня перехожу в режим "Отвалите все от меня! У меня ЧМ по хоккею!��" — ✨Коржик Хоккеист✨ (@Korzhik_666) 4 мая 2017 г.

"Очень многое в отношении нашей команды будет понятно по первому матчу в группе со Швецией. Там возможны проблемы, так как Россия только набирает форму и наигрывает звенья", – дополнил его позицию Владимир Юрзинов-старший. Он считает, что хоккеисты разыграются к заключительной игре в группе против Соединенных Штатов и покажут "миру свой истинный уровень".

Вот все размышляют по поводу составов на ЧМ по хоккею, а этот ЧМ выиграет Италия. — ŁØŁØ (@Maxi_Sar) 2 мая 2017 г.

Напомним, чемпионат мира по хоккею 2017 года пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Помимо России, в группу A также вошли сборные из США, Швеции, Германии, Словакии, Дании, Латвии и Италии. В первом матче, который состоится 5 мая и начнется в 17:15 мск, российские хоккеисты столкнутся со шведами.