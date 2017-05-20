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Спорт

Российские керлингистки готовятся побеждать на Олимпиаде

Фото: GLOBAL LOOK press/Ju Huanzong
Женская сборная России по Керлингу продолжает свое успешное выступление на проходящем в эти дни в Красноярском крае турнире CCN Arctic Cup. Соревнование является хорошей тренировкой перед грядущими зимними Олимпийскими играми в южнокорейском Пхенчхане, к которым наши девушки должны подойти в наилучшей форме.
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Российские керлингистки буквально разгромили американскую команду со счетом 7:1. Кроме того, были обыграны явные фавориты – канадцы.

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При этом в марте этого года россиянки уступили канадкам на чемпионате мира в Пекине, заняв по итогу соревнований второе место. Тем не менее, серебро стало на данный момент наивысшей точкой успеха российского керлинга. Так высоко на пьедестале мирового керлинга наши спортсмены еще никогда не были.

Уступив канадкам в финальной игре со счетом 3:8, россиянки, тем не менее, боролись до конца. Заслуги наших керлингисток отметил глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев, который назвал завоеванную в Китае награду грандиозной победой девушек.

Фото: GLOBAL LOOK press/Ju Huanzong

По его словам, он испытал гордость за нашу страну и наших спортсменок. "В 2010 году, когда создали Федерацию керлинга в нынешнем составе, конечно, мы много сделали за это время. Мы сделали команды, которые сейчас с вами видим", – заявил он ранее в интервью на радио Спорт FM.

Свищев подчеркнул, что огромную роль в нынешних успехах российского керлинга сыграл подбор кадров. "Мы привлекли тех людей, которые профессионалы в керлинге – это Ольга Жаркова и другие спортсмены, которые уже с достаточным спортивным багажом в прошлом, помогли нам распознать, что такое керлинг, какие там нюансы", – отметил он. По его словам, все это помогло создать в России по-настоящему сильную команду керлинга, а также наметить направления развития этого спорта в нашей стране.

Теперь, по словам Свищева, россиянки нацелены на олимпийские соревнования, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля. "Будем двигаться вперед. Есть куда двигаться. Мы действительно уже сейчас запланировали обширный большой сбор перед Олимпиадой", – добавил Свищев.

Дмитрий Свищев. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Chernykh

Столь активное развитие керлинга в нашей стране и грандиозные успехи российских спортсменов на международных соревнованиях тем удивительнее, если учитывать что сам керлинг появился в России только в постсоветское время. Несмотря на это, за прошедшие годы он приобрел уже немалую популярность.

Дмитрий Свищев объясняет популярность керлинга в России просто: это очень интересный и увлекательный вид спорта, который не имеет ограничений по возрасту и состоянию здоровья. "Он подвластен и интересен, как для маленьких детишек, так и для седовласых стариков. Потому что этот вид спорта прежде всего семейный. Обратите внимание, команда из четырёх-пяти человек – папа, мама, дедушка, бабушка пришли – вот тебе и команда. Очень классно проводится время, с пользой для здоровья", – отметил он.

В планах Свищева сделать еще больший скачок в развитии керлинга в России. В том числе опираясь на опыт стран, где чемпионов по этому виду спорта больше всего. Прежде всего, это Канада.

Не самое удачное выступление наших керлингисток в Сочи лишь подтолкнуло Федерацию к более усердной работе. И результаты не заставили себя долго ждать: уже в 2016 году наша женская сборная выиграла чемпионат Европы. Впереди – Южная Корея. Российские керлингистки имеют все шансы отпраздновать там новый триумф. 

Автор: Иван Поляков20 мая 2017, 14:14

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