Над мужской сборной России по керлингу нависла опасность расформирования. Такое решение может быть принято после целой череды неудачных выступлений на международных соревнованиях высокого уровня.

В апреле 2017 года мужская сборная России по керлингу провалила чемпионат мира в канадском Эдмонтоне, оказавшись на последнем 12-ом месте в турнирной таблице. Команда также не сумела отобраться напрямую на Олимпиаду-2018. Сразу после поражения в Канаде президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев заявил о своем намерении расформировать команду.

В свою очередь, первый вице-президент ФКР Андрей Созин назвал выступление мужской сборной стыдом и позором, добавив, что команда своей игрой плюнула в душу болельщикам.

Экспертный совет Министерства спорта оценил работу Федерации керлинга в спортивном сезоне 2016-2017 как удовлетворительную, однако обратил внимание на неудачное выступление мужской сборной России на чемпионате мира, а также рекомендовал пересмотреть формирование состава национальной команды.

Неудача в Эдмонтоне – не единственное крупное поражение российской мужской сборной по керлингу. Аналогичным образом развивалась ситуация в 2015 году, когда команда заняла последнее место на чемпионате мира в Галифаксе, умудрившись проиграть девять матчей из 11-ти. Среди причин, повлиявших на такой печальный исход в нескольких сезонах, назывались психологические проблемы и плохая подготовка.

Однако в прессе появились утверждения, что причины череды громких поражений кроются в руководстве Федерации керлинга. Не исключается, что этот вид спорта стоит на месте и терпит поражения по причине неумелого руководства и неграмотной спортивной политики президента ФКР Дмитрия Свищева, который по совместительству является депутатом Государственной Думы.

Как утверждают СМИ, Дмитрий Свищев замешан в крупных коррупционных скандалах. Так, по информации РИА "ФедералПресс", Свищев является участником незаконного раздела земли в садоводческом товариществе "Речник". Издание сообщает, что там в его собственности находится земельный участок стоимостью порядка 32 миллионов долларов.

Также с Федерацией керлинга связывают появление в Олимпийском парке Сочи ресторана "Байкал", который расположен вблизи арены "Ледяной куб", построенной отцом Дмитрия Свищева.

Окончательное решение о судьбе мужской сборной по керлингу, возможно, будет принято на заседание Исполнительно комитета ФКР, которое пройдет 15 мая в Олимпийском комитете России.