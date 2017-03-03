Худеющего российского бойца экстренно доставили в больницу

Боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов экстренно госпитализирован в США с подозрением на камни в почках. В больницу спортсмен попал из-за интенсивной сгонки веса.

Российского бойца положили в клинику в Лас-Вегасе перед взвешиванием для боя с американцем Тони Фергюсоном в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Спортсмену резко стало плохо.

Его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов рассказал, что за бойцом приехвлв скорая помощь. "Там либо проблемы с печенью, либо камни в почках. Ждем информацию", – цитирует Нурмагомедова-старшего ТАСС.

Выяснилось, что основной причиной госпитализации стала интенсивная сгонка веса спортсмена. Обычный вес Хабиба – около 85 килограммов, а перед поединком он должен был весить не более 70,3 килограммов. Бойцу оставалось скинуть в день взвешивания около трех килограммов, сообщает Life.ru.

Нурмагомедов переоценил возможности своего организма, дав ему слишком сильную нагрузку резким похудением. В результате его печень дала сбой. Врачи заявили, дали в таком состоянии бойцу драться ни в коем случае нельзя.

Напомним, что бой Нурмагомедова и Фергюсона должен был состояться в ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе. Российский 28-летний спортсмен не имеет поражений в смешанных единоборствах.