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Спорт

Мельдоний могут исключить из списка запрещенных препаратов

Фото: GLOBAL LOOK press/picture alliance
В ближайшее время мельдоний – препарат, ставший причиной международной дисквалификации российских олимпийцев, обвиненных в применении допинга, – может быть реабилитирован. Однако под запрет Всемирного антидопингового агентства (WADA) теперь может попасть другой продукт, который ежедневно употребляют не только спортсмены, но и обычные люди – кофеин.
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Федеральное медико-биологическое агентство в апреле нынешнего года планирует обратиться в WADA с предложением об исключении мельдония из списка запрещенных препаратов. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Уйба.

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По словам Уйбы, это предложение основано на том, что мельдоний защищает сердечную мышцу от перенапряжения. Таким образом, эти полезные свойства дают оснований для его реабилитации.

Напомним, WADA внесла мельдоний в список запрещенных препаратов в январе 2016 года. После этого допинг-пробы порядка 300 спортсменов показали положительный результат.

Между тем WADA может включить кофеин в список запрещенных препаратов уже в 2017 году. Как рассказал глава Федерального медико-биологического агентства, в настоящее время кофеин входит в лист ожидания WADA.

"И если он войдет в список запрещенного, то мы просто будем вынуждены рекомендовать не употреблять кофе и другие содержащие кофеин продукты и препараты. Пока он не внесен, но это теоретически может произойти уже в этом году", – приводит слова руководителя ФМБА агентство ТАСС.

Ранее сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство объявило о запуске новой программы по работе с информаторами. Как писали Dni.Ru, новый проект носит название Speak Up! ("Не молчи!"). По замыслу WADA, "стукачи"-добровольцы помогут агентству более эффективно выявлять спортсменов, употребляющих запрещенные вещества.

3 марта 2017, 17:57

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