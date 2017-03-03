Мельдоний могут исключить из списка запрещенных препаратов
Федеральное медико-биологическое агентство в апреле нынешнего года планирует обратиться в WADA с предложением об исключении мельдония из списка запрещенных препаратов. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Уйба.
По словам Уйбы, это предложение основано на том, что мельдоний защищает сердечную мышцу от перенапряжения. Таким образом, эти полезные свойства дают оснований для его реабилитации.
Напомним, WADA внесла мельдоний в список запрещенных препаратов в январе 2016 года. После этого допинг-пробы порядка 300 спортсменов показали положительный результат.
Между тем WADA может включить кофеин в список запрещенных препаратов уже в 2017 году. Как рассказал глава Федерального медико-биологического агентства, в настоящее время кофеин входит в лист ожидания WADA.
"И если он войдет в список запрещенного, то мы просто будем вынуждены рекомендовать не употреблять кофе и другие содержащие кофеин продукты и препараты. Пока он не внесен, но это теоретически может произойти уже в этом году", – приводит слова руководителя ФМБА агентство ТАСС.
Ранее сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство объявило о запуске новой программы по работе с информаторами. Как писали Dni.Ru, новый проект носит название Speak Up! ("Не молчи!"). По замыслу WADA, "стукачи"-добровольцы помогут агентству более эффективно выявлять спортсменов, употребляющих запрещенные вещества.
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