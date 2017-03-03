Мельдоний могут исключить из списка запрещенных препаратов

В ближайшее время мельдоний – препарат, ставший причиной международной дисквалификации российских олимпийцев, обвиненных в применении допинга, – может быть реабилитирован. Однако под запрет Всемирного антидопингового агентства (WADA) теперь может попасть другой продукт, который ежедневно употребляют не только спортсмены, но и обычные люди – кофеин.

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